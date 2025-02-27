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世新大學選修滿30人才開課惹議 教育部將查核

2025/2/27 14:06
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（中央社記者陳至中台北27日電）世新大學調整各系選修課程人數門檻，至少有30人才能開課。教育部表示，如是涉及畢業資格的課程，無論人數多寡都應開課。校方則說，學生如有畢業等需求，可由系上協助處理。

校方強調，這項規定於113學年度第1學期就已開始實施，並非是為了節省經費，事實上113學年度第2學期還增加了30門選修課。

世新大學近期修改開課辦法，規定各系專業選修課程至少要有30人選讀才能開課，不少學生擔心課程被停開、影響實習安排，甚至因此無法畢業。

教育部以文字回應指出，大學開設的必修（含必選修）課程屬於學生獲頒學位的要件，是畢業資格門檻的一環，無論修課人數多寡都應開課，保障學生受教權益。

教育部表示，已訂有「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」，如果學校開課有不當影響學生受教權益的情形，將依第6點，組成專案查核小組檢核，必要時到校訪視，並督導及追蹤後續改善情形。

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校方表示，設定30人門檻，可敦促教師檢視、修改課程方向，更符合學生需求。另外，學校也希望在跨系選課的前提下，選修課程內容是為大多數學生所感興趣，若課程僅有較少人選修，不如將資源投入能為全校多數學生接受的課程。

校方並說，學生如有未達選課學分下限，或涉及畢業資格，都可由系上協助處理。另外，各學系如有特殊需求，也可簽請校長同意後開課。（編輯：張雅淨）1140227

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