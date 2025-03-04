豐坪溪水力發電環差案 遭環委要求重辦環評

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北4日電）環境部今天審查花蓮縣卓溪鄉豐坪溪水力發電環差案，環評委員認為此案引用近20年前的水文資料，與現況有落差，且加重影響保育動物台灣黑熊、熊鷹及瀕危魚類的自然環境，建議重辦環評。

環境部今天召開「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫環境影響評估報告書第二次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。

開發單位世豐電力表示，本次變更新增太平部落跨越豐坪溪連接第一電廠連絡道路橋梁，長約280公尺、寬約7.5公尺；兩端引道長度分別約120公尺及168公尺，護岸長度約244公尺。

另外，開發單位將在第一電廠新增靜水池消能工及固床工，引水路工程設引水暗渠，總長約1821公尺及引水隧道約1065公尺；第二電廠增加副壩、子副壩消能工等。

今天共計有15名民眾登記發言。其中有幾名當地原住民部落代表出席，表示世豐電力公司對當地部落社區、產業及生活有很大的幫助，並協助農作物推廣，也能促進青年返鄉，「是部落的新朋友」。

台灣河溪網協會指出，本案的開發計畫申請新增建項目中，增加了更多橫向構造阻礙水域連續性，在枯水期只留下3%至5%剩餘流量給河川；新設跨河橋也增添水位壅塞高風險。

地球公民基金會認為，根據經濟部水利署的流量資料，顯示豐坪溪流量有「豐愈豐、枯愈枯」的現象，但世豐電力在報告只有呈現「平均值」或是「最大值」，而忽略了因為氣候變遷、降水模式改變導致流量變異。

多名環委質疑，引用的2006年的水文調查已不合時宜，如果都只用平均值、最大值來評估，很難看出影響，尤其這幾年氣候變遷，颱風降雨可能會造成暴漲等情況，應該呈現極端值及其影響比例，要有更精確的說明。

有環評委員表示，曾在這裡進行2年的生態研究調查，並以自身經驗直言「這裡水的流量少到不行」，還有灌溉需求，枯水季的平均深度「連腳踝都淹不過去」；旱澇不均非常嚴重，認為水資源不足，質疑是否能發電。

環委指出，開發單位設計調蓄24小時水量，在約8小時內放水發電，會造成短時間流量變大，可能造成河相改變；另外，若要符合供電需求，是否反而會影響下游用水，水資源是要平均分配，而不是集中一次放掉。

透過 Google News 追蹤中央社

經長時間討論，環委認為該地生態調查發現瀕臨絕種第一級保育類的台灣黑熊、熊鷹，還有19種珍貴稀有第二級保育類，另外，在河川發現2種瀕危魚類等，認為本案變更對自然環境有加重影響之虞，對環境品質維護有不利影響之虞，建議就申請變更內容重辦環評。

根據資料，本開發計畫於1999年通過環評審查後，歷經一次變更內容對照表、一次環境影響差異分析報告、一次環境現況差異分析及對策檢討報告。本次為第二次環境影響差異分析報告。（編輯：陳清芳）1140304