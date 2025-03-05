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台鐵通過調漲 莊瑞雄籲政院研議花東票價專屬優惠

2025/3/5 11:29
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（中央社記者盧太城台東5日電）交通部通過台鐵票價調漲並送政院待核定，立委莊瑞雄昨天於立法院呼籲行政院，應考量東部交通特殊性及台鐵票價上漲對花東影響，研議專屬優惠方案，或考慮對花東居民不予調漲。

民進黨立委莊瑞雄國會辦公室今天告訴中央社記者，莊瑞雄昨日在立法院質詢交通部，審慎思考台鐵票價上漲對花東地區影響。

莊瑞雄質詢時表示，台鐵票價即將調漲，將對花東居民造成沉重負擔。東部交通建設本就不利，鐵路更是花東居民賴以為生重要交通方式之一，若票價調漲未考量東部交通獨特性，恐將使當地居民通行成本大幅上升，也會影響觀光客旅遊成本。

他說，西部擁有高鐵與密集公路路網，提供多元交通選擇，但東部僅仰賴台鐵與單一公路串聯，且東部鐵公路抗災韌性不足，每逢颱風、地震，鐵路經常受災停駛，導致居民出行受阻；去年0403強震、颱風凱米期間，台鐵北迴線多次因土石流、落石崩塌導致鐵路運行中斷，反映出台鐵東部路線脆弱性。

莊瑞雄質疑，台鐵此次票價平均漲幅約20%，台東至高雄段自強號甚至高達50%，這對花東居民來說，將是一筆不小負擔；政府不應讓偏鄉居民承擔不成比例交通成本，建議行政院與交通部應研議東部地區特殊票價方案，甚至考慮對花東居民維持現行票價不予調漲，以維護基本交通公平性。

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國會辦公室表示，交通部長陳世凱回應莊瑞雄質詢表示，交通部將進一步研議當地居民會員制可行性，透過優惠或折扣方式減輕花東居民負擔，但具體方案仍須回到部內進行詳細討論。

莊瑞雄強調，台東地區除面臨台鐵票價調漲壓力，雙軌化進度落後、鐵路基礎建設不足問題也仍未獲得根本改善，這些都直接關係到台東居民基本生活權益，政府應確保交通成本不因政策調整而加重當地居民負擔；他期望行政院應提出出更具體作為，審慎評估台鐵票價調漲對東部地區衝擊，讓東部居民也能享有更合理、可負擔交通條件。（編輯：陳仁華）1140305

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