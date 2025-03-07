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通用計程車僅1325輛 交通部提高補助增誘因

2025/3/7 13:53
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（中央社記者余曉涵台北7日電）交通部統計，全台通用計程車僅1325輛。為了鼓勵更多司機加入行列，交通部修法，4月起提高補助，增加營運獎勵，以台北市為例，基礎趟次後的每趟次最高金額為新台幣325元。

根據交通部統計，全台含離島有9萬3139輛計程車，但截至今年2月，設置有輪椅區的通用計程車只有1325輛，連零頭都不到。

為了鼓勵司機投入通用計程車的行列，交通部公告修正「交通部公路公共運輸計畫補助通用計程車作業要點」，預計4月1日上路，要以提高營運獎勵等方式，希望增加誘因。

交通部說，過去通用計程車每月超過基礎趟次後，每趟次可獲得50元補助，4月1日起，超過65趟次的司機可以選擇每趟次50元補助或依照停留服務時間及空駛里程計算補助金額，若未超過65趟的司機，但有達到基礎的50趟次，則補助每趟次50元。

根據交通部規劃，每趟次停留服務時間，依地方政府公告計程車運價的計時費率換算為15分鐘金額；每趟次空駛里程，依地方政府公告計程車運價續程費率換算為補助里程金額，補助里程採計，以預約整合系統記錄空駛起訖點間行駛路徑里程為準，並以20公里（直轄市、基隆市、金門縣、連江縣為10公里）為限。

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以台北市的通用計程車費率為例，交通部指出，停留的費率為每分鐘5元，停留15分鐘有75元補助，空駛里程直轄市以10公里為上限，200公尺5元計算，最高有250元補助，最高每趟次可獲得325元補助。

另外，交通部也要求地方政府要建立預約整合系統，並提高維運系統的補助從每年30萬元提高到50萬元，受補助車輛都要放到整合系統當中提供民眾預約，除了可以加強通用計程車的管理及營運，也可以增加民眾預約的方便性。（編輯：管中維）1140307

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