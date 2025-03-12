多雲到晴晚起北部漸轉雨 中部以北、金馬留意低雲霧

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（中央社台北12日電）氣象署表示，今天白天各地大多為多雲到晴，環境風場為東南至偏南風，僅花東地區會有零星短暫陣雨；晚間開始，隨鋒面接近，天氣漸趨不穩，基隆北海岸及北部將轉為有零星短暫陣雨或雷雨天氣。

中央氣象署指出，白天仍溫暖偏熱，各地高溫普遍都有攝氏26至28度，西半部更可達29至31度，但夜晚清晨稍涼，西半部低溫16到18度，東半部19、20度，西半部日夜溫差大；至於離島，澎湖全天19至26度，金門16至24度，馬祖13至18度。

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金門、馬祖，以及夜晚清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車注意路況安全，往返離島也留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，西半部短時間可能達「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1140312