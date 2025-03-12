台大雲林分院引進狗醫生陪伴 安寧病患：心要融化了

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）2隻經過專業訓練的「狗醫生」林小福與奶昔昨天到台大醫院雲林分院安寧病房，透過專業訓練的治療犬陪伴病人，提供身心靈多重支持，不僅療癒病人與家屬，也讓大家露出笑容。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，國際間動物輔助治療已被廣泛應用，研究證實，動物陪伴能有效降低病人焦慮與壓力，促進社交互動，甚至加速復健與認知功能改善。

台大雲林分院與台灣狗醫生協會合作推展動物輔助活動及治療，讓醫療不再只是冷冰冰診療與藥物，而是充滿溫度、愛與希望的一段旅程。

「狗醫生」林小福與奶昔昨天到台大醫院雲林分院安寧病房，吸引不少病患直呼「心都要融化了」，甚至拿出手機要求合照。

醫院指出，狗醫生療法主要分為陪伴活動與復健治療。透過陪伴活動，病患可與狗醫生互動，獲得情感上的慰藉與陪伴，減少孤獨感並增進人際交流機會；而在復健治療活動方面，則可配合復健師療程，透過丟球、梳毛、撫摸狗兒、牽狗散步等活動，幫助病人增加肢體活動度，以及語言能力促進復健效果。

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台大雲林分院護理部主任余春娣表示，動物輔助治療為病人提供一種美好而溫馨療癒方式，尤其在安寧照護中，這份溫暖使病人可以用更輕鬆心態面對日子，將藝術與關懷融入醫療，為病人帶來更多希望與輕鬆感。

醫院目前安排醫師與護理人員進行專業授課，未來將先以安寧病房、腫瘤科病房、整合醫學病房及老年醫學科，作為示範場域，讓更多病人在療程中感受到溫暖與關懷，獲得更多的愛與支持。（編輯：陳仁華）1140312