QS世界大學學科排名 中山大學醫科等20學科入榜

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，QS）公布最新2025世界大學學科排名，國立中山大學共20個學科入榜，其中包括醫學學科；僅次於台大、成大、清大及陽明交大，入榜學科數全國前5。

中山大學今天發布新聞稿表示，相較去年排名結果，這次中山入榜學科數大幅增加，共有5個新入榜學科，包含現代語言、醫學、環境科學、政治及國際關係學、社會學。

中山大學校長李志鵬指出，中山今年表現亮眼，在本次排名榜單中展現理工與人文社會並重的發展優勢，5大領域皆有學科入榜。理工領域維持多個學科入榜，如電腦科學與資訊系統、化學工程、機械工程、化學等學科名次均有進步，此外也增加環境科學進入全球排名。

中山大學指出，2022年正式成立醫學院，是中山在推展醫學教育與研究的重要里程碑，此次醫學學科也躋身國際排名。在人文社會領域方面，除了英語文學、經濟與計量經濟等學科排名提升，更新增了現代語言、政治及國際關係學、社會學等學科。

中山大學校務研究辦公室主任李哲欣表示，今年度全球至少有1學科入榜的學校共計1747所，國內有學科進榜學校共27所。就領域排名而言，中山大學的「社會科學與管理」、「自然科學」、「藝術與人文」及「工程與科技」領域名列全球前550名，其中「社會科學管理」名列全球第401至450名，為國內第6名。

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在學科排名方面，校方表示排名全國前5強的學科包括經濟與計量經濟（第2名）、英語文學（第3名）、農業與林業（第3名）、政治及國際關係學（第3名）、數學（第5名）、會計及財務（第5名）、商業及管理（第5名）。

其餘入榜的學科還包括現代語言、電腦科學與資訊系統、化學工程、電機工程、機械工程、生物科學、醫學、化學、環境科學、材料科學、物理與天文學、教育及社會學等。（編輯：謝雅竹）1140313