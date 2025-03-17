首屆賞鳥博覽會在台灣 觀光署推生態旅遊

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（中央社記者余曉涵台北17日電）交通部觀光署今天宣布，爭取到第1屆世界賞鳥博覽會在台灣舉行，屆時將邀請來自超過25個國家的保育團體及組織代表參與，希望透過鳥博宣傳台灣生態旅遊。

觀光署發布新聞稿表示，「2025第1屆世界賞鳥博覽會」將在9月20日至21日將在台中市民廣場舉行，博覽會中規劃「世界賞鳥生態旅遊經驗談」論壇，針對「鳥展與觀鳥旅遊前景」及「觀鳥與保護」進行討論，並邀請世界賞鳥博覽會理事會（WBC）及25個世界各國鳥類組織、生態旅行業者參加。

觀光署指出，預計在9月22日到23日將邀請外國團體，前進中部最負盛名的賞鳥天堂大雪山森林遊樂區，體驗賞鳥生態旅遊，一舉將台灣最佳生態旅遊行銷給全世界。

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為了舉辦鳥博，由16個會員國組成的世界賞鳥博覽會執行委員會日前到訪台灣，觀光署長周永暉親自接待，並安排WBC委員們到八卦山參訪，實地追尋灰面鵟鷹蹤跡。

周永暉說，全球在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，生態旅遊是最快回升也是成長最多的旅遊型態，能夠在台灣舉辦世界賞鳥博覽會，這是台灣觀光努力推動轉型為永續、綠色旅遊的契機，期盼透過舉辦鳥博，向全球旅客宣傳台灣的生態觀光。（編輯：管中維）1140317