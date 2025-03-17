加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

首屆賞鳥博覽會在台灣 觀光署推生態旅遊

2025/3/17 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北17日電）交通部觀光署今天宣布，爭取到第1屆世界賞鳥博覽會在台灣舉行，屆時將邀請來自超過25個國家的保育團體及組織代表參與，希望透過鳥博宣傳台灣生態旅遊。

觀光署發布新聞稿表示，「2025第1屆世界賞鳥博覽會」將在9月20日至21日將在台中市民廣場舉行，博覽會中規劃「世界賞鳥生態旅遊經驗談」論壇，針對「鳥展與觀鳥旅遊前景」及「觀鳥與保護」進行討論，並邀請世界賞鳥博覽會理事會（WBC）及25個世界各國鳥類組織、生態旅行業者參加。

觀光署指出，預計在9月22日到23日將邀請外國團體，前進中部最負盛名的賞鳥天堂大雪山森林遊樂區，體驗賞鳥生態旅遊，一舉將台灣最佳生態旅遊行銷給全世界。

google news透過 Google News追蹤中央社

為了舉辦鳥博，由16個會員國組成的世界賞鳥博覽會執行委員會日前到訪台灣，觀光署長周永暉親自接待，並安排WBC委員們到八卦山參訪，實地追尋灰面鵟鷹蹤跡。

周永暉說，全球在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，生態旅遊是最快回升也是成長最多的旅遊型態，能夠在台灣舉辦世界賞鳥博覽會，這是台灣觀光努力推動轉型為永續、綠色旅遊的契機，期盼透過舉辦鳥博，向全球旅客宣傳台灣的生態觀光。（編輯：管中維）1140317

博覽會
桃園攜手台積電慈善基金會辦博覽會 助職涯探索證交所加強數位轉型 徵才列車開進陽明交大、清大
周永暉
觀光署4箭振興國旅 盼提高2天1夜行程比例兩岸觀光 觀光署：應先由小兩會達成共識
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：