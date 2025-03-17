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台灣觀光彩繪列車獲東京屋外廣告獎

2025/3/17 17:58
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（中央社記者余曉涵台北17日電）觀光署與日本京濱急行電鐵株式會社合作的台灣觀光彩繪列車「嗶嗶嗶嗶台灣號」去年6月運行在京濱急行電鐵京急線，並在今天獲得第14屆東京屋外廣告競賽獎。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，交通部觀光署與日本京濱急行電鐵株式會社（簡稱京急電鐵）合作的台灣觀光彩繪列車「嗶嗶嗶嗶台灣號」，獲得第14屆東京屋外廣告競賽的車體廣告組公益社團法人東京屋外廣告協會「會長獎」。

觀光署說，此獎項表彰台灣觀光彩繪列車以其獨特的視覺設計、創意宣傳手法，以及在提升台灣觀光形象方面的卓越貢獻，給予最高的肯定。

觀光署表示，「嗶嗶嗶嗶台灣號」是為了宣傳台灣在去年6月7日至9月28日近4個月期間運行於京濱急行電鐵京急線，推出的移動式廣告宣傳。

觀光署指出，京急鐵道線主要是日本羽田機場聯外線，不僅連接東京都至羽田機場、神奈川縣川崎市、橫濱市及三浦半島等地，並與都營淺草線及京成線共同營運開往成田機場，這條路線不僅是日本民眾的日常通勤及假日出遊路線，更是通往國際機場的主要交通工具。

觀光署表示，「嗶嗶嗶嗶台灣號」的列車設計融合台灣特色元素，在列車外觀及內裝上展示蘭花、茶葉、鳳梨等台灣代表性物產，成功向日本大關東地區的日本民眾行銷台灣。

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觀光署說，尤其「台灣」二字是透過鮮明的色彩與創意可愛的圖樣向日本民眾傳播台灣美食、友善的形象呈現。

觀光署長周永暉表示，鐵道列車彩繪台灣各元素布滿在車體外觀、車廂內部吊牌、車門兩側及窗戶上方等處，可以全面展現台灣的美麗風貌及文化特色，成為台灣觀光意象的重要象徵。（編輯：李亨山）1140317

#觀光署
#交通部
#京急電鐵
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#東京都
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