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職安法修法防職場霸凌 勞長：雇主應設申訴管道

2025/3/19 11:03
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（中央社記者吳欣紜台北19日電）勞動部將修正職業安全衛生法並增訂職場霸凌專章，勞動部長洪申翰今天表示，將比照性別平等工作法概念，要求一定規模企業建立職場霸凌申訴管道，也要求調查要找外部委員。

勞動部勞動力發展署北分署去年11月發生公務員在北分署輕生事件，後來經調查生前遭職場霸凌，外界譁然，也引起各界對職場霸凌的關注，勞動部後續宣布將啟動職業安全衛生法修法並增訂職場霸凌專章。

國民黨立委王育敏今天於立法院社福及衛環委員會關注職安法修法進度並追問草案是否有申訴管道建立、調查透明化等要求。

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洪申翰表示，草案將比照性別平等工作法的概念，要求一定規模企業必須要建立申訴管道，且外界都認為外部委員的重要性，因此也要求調查必須有過半數外部委員，以及設計再申訴管道的救濟機制。

洪申翰表示，詳細細節都會在草案內，目前草案已經在最後收尾階段，希望能盡快預告，這會期送到立法院審議。（編輯：李亨山）1140319

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

洪申翰
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