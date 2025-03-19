加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬
首頁 / 生活
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 生活

中華職棒3/29開打 桃捷挺猿彩繪列車24日上路

2025/3/19 17:41（3/19 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園大眾捷運公司表示，中華職棒新賽季29日登場，將攜手樂天桃猿球團推出多項活動，並針對在世界12強棒球賽表現傑出的4名樂天桃猿球員陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威製作專屬機捷一日票。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月19日
桃園大眾捷運公司表示，中華職棒新賽季29日登場，將攜手樂天桃猿球團推出多項活動，並針對在世界12強棒球賽表現傑出的4名樂天桃猿球員陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威製作專屬機捷一日票。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）2025中華職棒賽季29日登場，桃猿樂天主場首賽30日開打，桃捷公司指出，攜手樂天球團推出多項挺猿活動，24日「挺猿彩繪列車」也將首航，歡迎球迷與樂天女孩一起啟程。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，2025中華職棒賽季在29日點燃戰火，這個賽季與樂天球團的合作項目更多元，24日將先進行「挺猿彩繪列車」首航開箱儀式，這次在12強球賽表現優異的樂天桃猿球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人將是彩繪列車亮點之一。

彩繪列車首航活動，桃捷公司指出，將從A22老街溪站開往A19桃園體育園區站，並在車站進行象徵球季開打的開球儀式，活動中將邀請50名球迷與樂天女孩溫妮、筠熹一起搭乘挺猿列車進行首航。

桃捷公司表示，在首航活動過程中拍照打卡上傳社群，可獲贈樂天聯名棒球1顆，想參加挺猿彩繪列車首航的球迷，可在24日下午1時30分到老街溪站旅客詢問處集合。

隨著全新球季的登場，桃捷公司指出，針對在世界12強棒球賽表現傑出的4名樂天桃猿球員陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威還製作專屬機捷一日票，並搭配樂天桃園主場賽事門票，將以「挺猿聯票」的聯票方式在全線車站（A20興南站除外）販售，聯票優惠最高達新台幣320元。

google news透過 Google News追蹤中央社

「挺猿聯票」販售，桃捷公司表示，除可在機捷車站購買，今年也首度與7-11合作，可以在ibon售票系統劃位購票。

桃捷公司指出，另與樂天球團製作適合戶外使用的聯名商品販售，以行動支持職棒，後續將與樂天球團在賽季中進行多元合作，歡迎球迷隨時關注桃捷的臉書（Facebook）粉絲專頁可掌握動向。（編輯：戴光育）1140319

#中華職棒
#桃捷
#陳冠宇
#陳晨威
#黃子鵬
#林立
#桃園大眾捷運公司
#12強
陳冠宇
樂天桃猿將赴石垣島打交流賽 26人名單出爐臺北市立大學音樂系音樂廳啟用 盼發揮更大影響力
黃子鵬
桃猿黃子鵬扛交流賽首戰先發 珍惜每次對戰機會返母校鼓勵學弟妹 12強黃子鵬：每人都可成台灣英雄
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
蔡其昌笑稱理解獅迷總統「小遺憾」感謝總統愛棒球
74
更多編輯台推薦新聞：