東吳產學攜手 成立AI金融科技創新學院

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（中央社記者許秩維台北21日電）為因應AI帶來的挑戰，東吳大學攜手AI金融科技協會成立「AI金融科技創新學院」，並與多所大專、高中及產業合作，共同打造產學教育平台，推動金融素養，助百工百業AI轉型。

東吳大學今天發布新聞稿指出，未來「AI金融科技創新學院」將透過跨界合作，培育具金融科技與AI數位轉型專業的人才，透過整合學術研究、產業實務及科技應用，提供專業課程、研討會及實務訓練，並邀請業界專家擔任講師，確保掌握最新趨勢，協助企業迎接未來金融科技挑戰。

東吳大學校長詹乾隆表示，教育界對AI教育發展高度關注，東吳長期投入AI領域研究與應用，2018年就成立「人工智慧應用研究中心」、「數位貨幣與金融研究中心」，東吳也是「AI金融科技協會」的創始會員，持續強化學術與產業連結，全方位協助學生迎接AI時代的挑戰。

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AI金融科技協會理事長姚木川提到，數位轉型已是全球金融產業的重要趨勢，台灣應積極擁抱AI科技，提升競爭力；「AI金融科技創新學院」以培育AI金融科技人才為主旨，整合各界資源，搭建產官學溝通與合作橋梁，加速推動台灣成為亞洲AI金融科技創新重鎮為首要目標。

針對近年猖獗的詐騙手法，打詐也成為「AI金融科技創新學院」的首要課題。東吳大學指出，未來將以AI技術作為金融防線，運用生成式AI技術，推動金融素養教育，強化公眾對投資風險與詐騙手法的認識，並與學校合作，將AI與金融素養課程引入校園，幫助年輕世代建立正確財務觀念與防詐意識。（編輯：管中維）1140321