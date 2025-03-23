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中油：24日起汽油降3角、柴油漲1角

2025/3/23 12:15
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（中央社記者劉千綾台北23日電）中東地緣政治局勢再趨緊繃，國際油價上漲，台灣中油表示，24日凌晨零時起，汽油每公升價格調降新台幣0.3元、柴油價格調漲0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升30.4元。

調整後，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.0元。

根據中油浮動油價公式，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.27美元，新台幣兌美元匯率貶值0.072元，漲幅為1.60%。

依浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲0.6元。中油表示，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.7元及0.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.9元及0.5元。

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油價平穩雙機制啟動後，國內汽油實際每公升價格調降0.3元、柴油實際調漲0.1元。

中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.9元及0.5元均由中油吸收，114年累計至2月底止，中油共吸收約30.17億元。（編輯：林淑媛）1140323

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