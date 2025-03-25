金秀賢是否來台 陳其邁籲民間主辦單位慎重考量

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄櫻花季邀請韓星金秀賢，但他身陷醜聞增加變數。高雄市長陳其邁今天表示，金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，他呼籲民間主辦單位，應慎重考量。

陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，這不僅會影響到個人，連帶也會影響到台灣所舉辦的活動，「我要在這裡呼籲民間的主辦單位，應該要慎重考量」。

對於主辦單位聲稱活動仍照原訂合約執行中，陳其邁強調，要跟主辦單位表達市府立場，「希望他們能夠審慎的來做考量」。

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主辦單位統一超商19日表示，目前活動仍照原訂合約執行中，後續如有變化，會在第一時間因應，並考量消費者權益妥適處理。

2025高雄櫻花季活動將於3月28日至30日在前鎮區夢時代二期停車場暨周邊道路舉辦，警方日前表示將針對活動現場安全維護及周邊道路交通疏導，規劃警力約50名，並預置預備警力因應突發事故。（編輯：陳仁華）1140325