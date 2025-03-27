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藍委籲升降尾門裝警示燈車尾旗 交通部：納入研議

2025/3/27 14:31（3/27 15:04 更新）
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立委呼籲政府，應要求貨車升降尾門必需同時安裝警示燈及車尾旗，並全面納管。交通部則回應，會請公路局、車安中心等單位研議參採，圖為貨櫃車示意圖。（中央社檔案照片）
立委呼籲政府，應要求貨車升降尾門必需同時安裝警示燈及車尾旗，並全面納管。交通部則回應，會請公路局、車安中心等單位研議參採，圖為貨櫃車示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）國民黨立委羅廷瑋、林沛祥今天呼籲政府，應要求貨車升降尾門必須同時安裝警示燈及車尾旗，並全面納管。交通部回應，會請公路局、車安中心等單位研議參採。

由於物流運輸貨車的升降尾門安全規範不足，致使意外頻傳，國民黨立委羅廷瑋、林沛祥呼籲政府，應要求升降尾門必須同時安裝警示燈及車尾旗，兩者缺一不可，並建議配置升降尾門的車輛，最遲應在民國115年6月1日前全數納管。

交通部表示，貨車加裝升降車尾門目前已經有相關安裝規定，過去也曾經發文請貨運公會宣導使用的安全，不論是對路人或者操作者的安全，都要特別注意。

交通部表示，車輛上要求做警示措施，包含放三角錐等，針對立委提案的方式，只要是有助於行車安全，都會積極研議，會請公路局、車安中心等相關單位研議是否要納入參考。

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由於最新的會議只討論安裝警示燈部分，交通部指出，目前大型車輛後方都必須要黏貼反光識別材料，確保夜間時，後方可以看到前面車輛，至於警示燈也是同樣概念，且警示燈是主動發出光源，警示效果就會比較強。

交通部表示，目前相關會議尚未討論是否要強制規定要不要加裝警示燈，還停留在技術性的討論範圍。（編輯：管中維）1140327

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