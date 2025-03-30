31日各地仍濕冷 清明連假天氣穩定逐日回溫

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署表示，今天氣溫持續緩降，至下午5時，新北五股低溫探攝氏9.6度，明天清晨仍然偏冷，各地都有降雨機率，局部地區防大雨；清明連假天氣穩定，各地高溫可回升達20度以上。

交通部中央氣象署今天下午更新低溫特報，大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚冷。今天下午至明天金門縣及新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，今天因大陸冷氣團及華南雲系東移，整天氣溫仍在緩降，清晨低溫為新北石門富貴角10.4度，截至下午5時，五股區已降至9.6度。

陳姵安說，預估明天清晨仍然會有局部地區低溫不到10度，北部平地低溫普遍為12、13度，中部13、14度，南部約15至17度；高溫部分，北部約15、16度，中部約17至22度，南部則約24至26度。

陳姵安表示，4月1日起冷氣團減弱，但東北季風持續影響至4月3日，中部以北低溫約15度，南部約15至17度；高溫逐日回升，4月3日前北部高溫約17度，整天偏涼，中南部上看26至28度，日夜溫差大；4月4日起，各地高溫都可達20度以上。

降雨方面，陳姵安說，明天仍然全台都有機會降雨，其中北部、宜蘭地區及中部山區有局部大雨發生。

陳姵安指出，4月1日、2日大陸冷氣團稍減弱，各地水氣仍然偏多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；4月3日起水氣漸減，4月4日至6日東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，天氣相對較穩定。

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陳姵安提到，目前觀察4月7日之後可能還有1波鋒面水氣影響，但仍有不確定性，須再觀察。

陳姵安提醒，若溫度及水氣能配合，4月2日之前中部以北3500公尺以上高山仍有零星降雪的機會；此外，今明兩天是陣風最強的時間點，嘉義以北、台東及澎湖、金馬地區要留意8級以上強陣風，明天清晨基隆北海岸、東半部沿海有長浪發生。（編輯：管中維）1140330