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4/1北部仍偏濕冷 清明連假北部回溫至26度

2025/3/31 17:53
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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署今天表示，明天中部以北仍偏濕冷，4月2日白天起天氣好轉回暖；清明連假北部高溫約攝氏25、26度，中南部上看30度，連假頭2天天氣相對穩定、後2天多雲偶有局部短暫雨。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，大陸冷氣團持續影響，明天北部、東半部天氣偏冷，中部以北平地低溫約13 、14度，南部、花東約17、18度，局部地區仍可能有10度左右或以下的低溫；高溫部分，明天白天北部約15、16度，中部20、21度，南部23、27度。

林定宜表示，這波大陸冷氣團持續至4月2日清晨。4月2日白天起逐漸回溫，北部高溫可回升至20度左右、4月3日約25度，清明連假期間白天高溫約25、26度；中南部地區回溫更明顯，4月5日起白天高溫上看30度。

降雨方面，林定宜說，明天白天仍有華南雲雨區東移、水氣偏多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨；4月2日起水氣漸減，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部山區為零星短暫雨。

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清明連假期間，林定宜提到，4月3日東北季風略增強，但水氣偏少，4月4日東北季風就會減弱，這2天以東半部、恆春半島有零星短暫雨為主；4月5日至7日有另一波水氣移入，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲。

林定宜表示，若溫度及水氣能配合，明天中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率；另外新北至台南、屏東、台東及澎金馬地區要留意較強陣風，基隆北海岸、東半部沿海有長浪發生。（編輯：陳清芳）1140331

林定宜
28日鋒面通過降溫轉雨 29至31日最冷北部低溫14度19日冷氣團或寒流南下 11縣市局部低溫10度以下
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