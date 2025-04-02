清明連假出遊避塞車時段 高市公布交通指引

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）清明連假將至，高雄市交通局今天公布車流預測資料，市區幹道以3、4日車流量最高，各墓區周邊車流量於上午皆多；各景區車流高峰預計將在連假第2、3天的午後湧現。

高市交通局智慧運輸中心依據歷史數據，分析整理高雄市區主要幹道、景區及墓區車流預測，提醒民眾可避開壅塞時段，包括市區幹道部分以連假第1、2天車流量最高，各墓區周邊車流量於上午皆多。每日車多時段為東向往國道是上午10時至中午12時，以及下午2時至晚間7時；西向往市區則為上午11時至晚間8時。

根據交通局資料，高市各景點熱門旅遊時段分別是，旗津車潮高峰為中午12時至晚間7時；西子灣、駁二為下午2時至晚間7時；旗山、美濃為上午10時至晚間7時；佛光山（佛陀紀念館）為上午10時至晚間6時；巨蛋商圈、夢時代、義大世界為上午1時時至晚間8時之間；義享天地為下午1時至晚間9時。

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此外，為因應民眾掃墓需求，高雄市殯葬管理處已規劃部分墓區免費接駁車，並於重點路段實施交通管制。交通局建議，民眾預先了解各墓區相關接駁及管制資訊，詳細資訊可至高雄市殯葬管理處網頁「114年清明祭祖服務專區」查詢。（https://mso.kcg.gov.tw/）。

交通局提醒，各場館周邊停車不易，為免塞車、沒有停車位造成不便，出門前可利用「高雄市即時交通資訊網」查詢即時路況。（編輯：李淑華）1140402