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兒盟調查：逾7成兒少愛黏螢幕 過度依賴社群媒體

2025/4/2 15:05
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（中央社記者吳欣紜台北2日電）4日是兒童節，兒盟今天指出，台灣兒少過度依賴社群媒體，調查顯示，國小、國中皆有7成「黏螢幕」，且每5名國中生就有1人因無法使用社群媒體而煩躁，影響專注與情緒穩定。

兒童節前夕，兒福聯盟今天發表一份針對全台五至九年級學生進行的「2025年兒童休閒娛樂現況調查報告」，具體呈現台灣兒少日常的休閒娛樂樣態及喜好。

調查顯示，中小學生休閒活動以線上的靜態娛樂為主，包含觀看網路影片（國小79.6%、國中83.3%）和玩遊戲（國小79.6%、國中76.6%），久坐活動導致運動參與度偏低，隨著年齡增長，兒少對運動的興趣逐漸減少，從國小近6成（58.1%）降至國中不到半數（48.7%）。

兒盟表示，調查也發現，運動能顯著提升兒少生活滿意度（達7.49分），有運動的兒少正向情緒顯著較高，負向情緒明顯較低，這代表運動不僅能減少焦慮、壓力等負面情緒感受，並增加快樂與活力等正向情緒感受；而靜態娛樂的滿意度較低，長時間遊戲（超過6小時者僅6.61分）甚至降低幸福感，孩子越玩越不快樂。

進一步了解現在兒少上網玩什麼？調查發現，不論國小或國中，男生普遍偏好手機遊戲，比例高達9成，其中國小生最喜歡玩「機器磚塊Roblox」，其次則是「蛋仔派對」與「傳說對決」。

然而兒盟說，「機器磚塊 Roblox」、「傳說對決」屬輔12級，含有暴力、血腥或戀愛交友元素，未符合分級制度中適合國小生的內容。尤其「機器磚塊 Roblox」已成為小學生熱門遊戲，但因出現性相關與暴力內容，並曾發生性剝削及誘騙未成年人事件，加上監管不足，屢屢引發熱議與家長擔憂，顯示分級問題不容忽視。

數據也顯示，國中生比國小生更依賴社群媒體，38%需長時間使用才滿足，甚至因長時間使用後導致身體不適（國中生30.2%、國小生20.4%），即使無特別需求，仍有超過半數國中生（51.9%）和4成以上（40.2%）國小生忍不住滑手機，顯示兒少對社群媒體的高度依賴性。

兒盟也說，令人擔憂的是，每5名國中生就有1人因無法使用社群媒體而感到煩躁，影響專注力與情緒穩定。這些現象顯示台灣兒少過度依賴社群媒體，不僅無法放鬆，還可能引發心理健康問題。

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兒盟建議，家長應謹慎管理手機使用，數據指出，兒少每日使用手機1至2小時的生活滿意度最高（7.53分），超過2小時則可能降低生活品質，甚至引發身體不適與負面情緒，家長可與孩子制定使用協議，明確規定時間、內容與場合，利用App追蹤並設定「無螢幕時段」，如晚餐或睡前時間全家一起放下手機。

兒盟也說，運動是改善身心發展的關鍵，能有效紓解壓力、提升活力並減少負面情緒，建議家長假日帶孩子參與戶外活動，如球類、游泳、跑步或舞蹈，培養規律運動習慣；學校也應增加體育課時數或舉辦趣味運動比賽，讓運動成為兒少休閒的重要組成。（編輯：陳清芳）1140402

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