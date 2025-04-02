台灣虎航首航日本大分 5到6月訂票率9成

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（中央社記者余曉涵大分2日電）台灣虎航今天正式開航桃園-大分航線，這是台灣虎航在日本的第21個航點。台灣虎航商務長許致遠說，接下來5到6月的訂票率達9成，團體旅客跟自由行旅客比例各佔一半。

台灣虎航今天正式開航桃園-大分航線，這是台灣虎航飛航日本的第21個航點，同時是繼福岡、佐賀、宮崎之後，第4個直飛日本九州地區的新航點，希望藉由大分航線的開航，可讓九州航網布局更完整外，也進一步強化台灣旅客前往九州地區的便利性，提供更多彈性串聯行程的選擇。

台灣虎航商務長許致遠在開航儀式中表示，九州擁有豐富的自然及歷史觀光資源，加上飛行距離短，對於台灣旅客來說充滿吸引力，看好九州市場的潛力。

日本大分縣知事佐藤樹一郎表示，這次台灣虎航開航桃園-大分航線，是2017年10月以來台中-大分以來，時隔8年再度與台灣復航，希望台灣旅客不僅能來享受大分的溫泉，更能探索縣內許多未被廣泛認識的魅力景點。

佐藤樹一郎介紹，Hello Kitty樂園在日本只有2座，其中1座就在大分，因此今年配合大阪關西世界博覽會，大分機場將以Hello Kitty為主題，搭配三麗鷗角色。

佐藤樹一郎指出，未來除了台灣旅客可以透過這條航線來大分遊玩，也能讓大分縣民透過這條航線輕鬆地前往台灣，期待能促進觀光交流，也能進一步深化在半導體產業、農林水產業及教育等領域的合作。

佐藤樹一郎說，現在來大分的外國旅客，以韓國為最大宗，台灣排名第2，除了用溫泉、葡萄酒等體驗吸引台灣旅客外，之後也會透過KOL（關鍵意見領袖）讓更多旅客知道大分的魅力。

許致遠表示，大分航線在5到6月的訂票率已達9成，團客跟自由行旅客各佔一半的比例，未來下個航點將在5月29日開航鳥取，並規劃高雄或者台中出發的航點，下半年預計也會有新的航點，等更為明朗時就會對外宣布。

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搭乘台灣虎航首航航班的旅客林先生表示，過去來九州都是到福岡比較多，且大分過去交通比較不方便，這次因為虎航開航大分，主要是機票價格來回新台幣5000多元，就想來大分看看櫻花、泡溫泉。

由於九州為日本的半導體產業中心，未來可望有許多商務客透過不同的九州航點進出，許致遠說，相信商務客會考量便利性來搭乘外，眷屬也可透過航班來往台日，並且能吸引大分旅客來台灣旅遊。（編輯：李亨山）1140402