清明連假國5大客車通行路肩 北上尖峰可省30分

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）台北區監理所板橋監理站今天表示，為紓解壅塞，國道客運連假期間有票價優惠，國5北上宜蘭至頭城大客車通行路肩及主線儀控措施，尖峰時段約可節省30至40分鐘。

交通部公路局台北區監理所今天發布新聞表示，清明連續假期有90條國道客運以6折優惠票價；搭乘國道客運、高鐵、台鐵轉乘在地客運，也享轉乘優惠。另外，轉乘指定幸福巴士路線享免費優惠。

板橋監理站表示，為有效紓解國道5號壅塞情形，國5北上宜蘭至頭城，大客車通行路肩及主線儀控措施，於尖峰時段，大客車行經該路段，旅行時間平均約可節省30至40分鐘。

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新聞稿說，東部地區限定再加碼，清明連假期間（4月3日至4月6日），購買宜蘭、花蓮、台東台灣好行套票（4人均須參加），或於當地飯店或合法民宿住宿，即可享往返宜蘭、花蓮及台東地區之國道（含公路客運路線）4人同行1人免費（包含往返車資），返程可再抵新台幣200元票價優惠（與租車優惠擇一使用）。

板橋監理站說，民眾搭乘公路客運至宜蘭、花東地區後，持票證於指定租賃業者租車，可享有租車優惠。退租後，再持租車憑證正本及公路客運去程與回程票證（不限同一公司），可於回程櫃台請領票價優惠。（編輯：林恕暉）1140403