花蓮0403強震週年地牛又翻身 台南也有地震

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（中央社台南3日綜合報導）花蓮0403強震1週年的今天，花蓮、台南上午又相繼發生地震，有些高樓層住戶接到地震警報不久，明顯感到搖晃，但各縣市未傳出災情，南科台南園區及高雄園區運作正常。

今天是花蓮0403強震1週年，凌晨2時1分發生芮氏規模4.9地震，地震深度25.3公里，震央位於花蓮縣政府北方19.1公里（花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣、宜蘭縣、南投縣3級。

凌晨有感地震讓不少花蓮人驚醒，因適逢0403強震1週年，不免喚起對災情的恐懼，還有人說「這時候突然搖，很嚇人」、「以為是夢，原來是真有地震」、「滿週年最好不要再搖啊」、「地震滿1年的震撼」。

台東縣池上震度2級，多數居民未感受到地震，台東縣消防局也未接獲災情通報。

台南市官田區今天上午11時47分又發生芮氏規模4.9地震，地震深度7.3公里，台南市善化、嘉義縣義竹、太保等地最大震度4級。

台南舊城區1名住在7樓住戶告訴中央社記者，他當時正準備出門用餐，手機突然響起地震警報，接著建物明顯搖晃，但僅有數秒時間，屋內物品未掉落受損。

南科管理局表示，南科台南園區及高雄園區各廠水電氣、污水廠、公有建築及營建工程無人傷亡，運作正常。

台南市、高雄市消防局也未接獲災情通報。高雄1名住在4樓公寓居民說，相較過去經驗，這次地震感覺是頻繁且微微震動。

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澎湖震度只有2級，民眾在自家感到輕微搖晃。澎湖縣消防局未接獲災情通報。

台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市消防局也未接獲地震災情通報；嘉義市1名居民說，感受地震明顯搖晃，他正想找安全處所掩蔽時，搖晃感明顯減緩，持續時間不長。（編輯：李淑華）1140403