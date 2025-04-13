中油：汽柴油14日起各降9角、1.4元 95無鉛每公升29.4元

（中央社記者張璦台北13日電）台灣中油公司今天表示，14日凌晨零時起，汽、柴油價格各調降新台幣0.9元及1.4元。調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升26.5元。



台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌9.77美元，新台幣兌美元匯率升值0.228元，跌幅為10.97%。



按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降0.9元及1.4元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.9元及1.4元。



台灣中油指出，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，民國114年累計至3月底止，台灣中油共吸收約35.61億元。（編輯：蘇志宗）1140413