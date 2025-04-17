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廖峻傳3度中風 醫提醒規律用藥、注意生活習慣

2025/4/17 16:01（4/17 17:01 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）藝人廖峻今天傳出3度中風消息，且癱軟失禁，仍在加護病房救治。醫師提醒，出血性腦中風有8、9成來自血壓控制不良，除了規律用藥外，同時要注重生活習慣及控制各種風險因子。

廖峻傳出3度中風消息，根據媒體報導，廖峻早上被家中的外傭發現癱軟在床上，還有失禁的現象，送往醫院之後診斷是中風，經紀人指出廖峻平常都有按時吃藥，也不理解為何會再度中風，由於廖峻腦部持續出血，所以正在加護病房中。

林口長庚醫院腦中風病房主任張庭瑜接受媒體電訪指出，出血性腦中風8、9成因素與血壓控制有關，反覆發作代表一直在出血，又可分為單純高血壓性出血，或本身腦部可能有些血管方面病變，若是後者，就算血壓控制好，也可能因血管問題而容易復發。

張庭瑜表示，過去看到出血性腦中風患者，通常會考慮要不要開刀取出血塊，後續透過血壓控制來讓病況穩定，現在則會根據腦出血的型態及位置，決定是否進一步精密檢查，找出潛在可能因素。

生活上如果想要預防，張庭瑜強調就是把傳統危險因子控制好，首先是血壓，其次要注意的是年紀，血管會隨著年紀老化，尤其曾經發生腦出血狀況者，風險跟著增加，再來是血糖及膽固醇都要適度控制。

「最重要的是減少飲酒。」張庭瑜說，酒精與腦出血息息相關；至於廖峻失禁，並不是中風典型症狀，也不會當成指標，但如果血塊或中風範圍影響到控制膀胱的自律神經，即便在前一次中風後恢復正常排尿功能，再度中風仍可能導致膀胱控制能力變差。

張庭瑜表示，基本上只要中風一次，再次中風的風險就會增加，確實在臨床上有遇過病人二度、三度中風，不過，現在對於中風治療越來越進步，除了藥物外，同時還會注意患者的生活習慣等，只要配合醫囑、定時量測血壓等，維持規律正常生活型態，復發率可望越壓越低。

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三軍總醫院神經外科部科主任醫師洪東源說，預防中風，血壓、情緒管控及天氣變化的應對，方方面面都要顧好，尤其，有些人膽固醇沒控制好，血管會變硬變脆，一遇到天氣變化，血管一收縮就容易出血。

他建議，中風病人要經常量測血壓，特別是每天一睡醒不要急著起床，先由家人幫忙量個血壓；另外，天氣變化時，更要注意保暖，像是早晨起床、半夜起床尿尿，都要披個衣物，預防一下子從熱被窩掉到冷空氣裡，瞬間血管收縮衝擊。（編輯：管中維）1140417

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