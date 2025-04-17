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廖峻3度中風 經紀人：進加護病房觀察中

2025/4/17 16:38（4/17 16:53 更新）
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藝人廖峻3度中風，目前送加護病房觀察中。（中央社檔案照片）
藝人廖峻3度中風，目前送加護病房觀察中。（中央社檔案照片）
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（中央社記者洪素津台北17日電）72歲資深藝人廖峻3度中風，經紀人今天表示，送醫後判定是腦溢血，出血狀況持續，已送加護病房，「如果出血地方沒有持續擴大的話，狀況就會好得比較快，現在仍持續觀察中」。

廖峻傳出3度中風，經紀人回覆中央社記者證實廖峻腦溢血，且於下午2時進入加護病房，「廖峻現在在加護病房觀察中，如果出血的部分穩定住的話，那康復的機率就會很高，很快就可以好。」至於加護病房得待多久，經紀人表示，一切都還在觀察中。

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經紀人透露，廖峻平常早上8時起床，但今天到9時還沒出房門，照顧者一進房間發現雖然醒了，但意識不清，整個人癱軟，趕緊叫救護車送醫。

廖峻前幾天身體狀況一切正常，經紀人透露原訂明天要赴高雄演出一個活動，現在緊急取消後面的工作，而同為演員的兒子廖錦德正在彰化拍戲，據悉接到通知已趕緊北上，在限時動態上發文：「高鐵趕路中，請各位先勿擾。」（編輯：管中維）1140417

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