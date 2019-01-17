疲勞腦中風傻傻分不清 出現3症狀快就醫

（中央社記者張茗喧台北17日電）天氣轉涼，腦中風患者也增加，但民眾對於腦中風認知不足，經常腦中風症狀誤以為只是疲勞、年紀大了而延誤就醫。醫師呼籲，一旦出現單手無力、表情不對稱、講話不清楚應就醫。

根據內政部統計，去年台灣老年人口首度超越幼年，且老年人口比例達14%，正式邁入「高齡社會」。

台灣神經學學會理事長、台北榮民總醫院神經醫學中心主任王署君今天在記者會中表示，三高、心房顫動等心臟疾病，都是高齡民眾常見健康問題，若是控制不良就容易引發腦中風。

腦中風罹患率會隨著年齡增高而遞增，王署君說，60至64歲有2.9%民眾曾發生腦中風、65至74歲有7.2%、75歲以上高達12.3%，平均每8名老年人，就有1人會面臨腦中風危害。

然而，研究顯示超過96%患者沒有及時就醫，超過一半以上的患者發病以後，竟長達5.5小時才就醫，延誤治療恐導致語言功能喪失、肢體癱瘓等問題，除了沉重的照護壓力，每年照顧支出也超過百萬元。

腦中風病友學會理事長、台北榮民總醫院重症醫學部主任林永煬指出，民眾對於腦中風徵兆認知不足，常認為只是年紀大導致短暫四肢無力，或是過度疲勞導致暈眩手麻，甚至誤信手指放血等民俗療法，恐增加失能與死亡風險。

台大醫院神經及腦血管病科主任鄭建興說，發病後若能把握黃金治療時期3小時就醫，施打靜脈血栓溶解劑或進行動脈取栓術，失能風險將大大降低。

過去擔心80歲以上急性缺血性腦中風患者，施打靜脈血栓溶解劑會造成出血等後遺症，因此健保僅開放18到80歲的患者使用，但臨床觀察發現，80歲以上中風患者若能在3小時內接受治療，近3成病友在90天內可望恢復原有功能。

為此，腦中風學會修訂腦中風治療指引，與日本、美國醫學同步，建議80歲以上病友也可使用，健保署去年11月1日也放寬年齡限制，凡是18歲以上急性缺血性腦中風患者都可獲得給付，盼減輕醫療成本及家庭負擔。

王署君也呼籲，民眾若有家族病史、患有三高、心房顫動等心臟疾病、肥胖，或是有菸癮或酒癮的中高年齡族群及其家屬，應特別注意有無腦中風3大徵兆，包括臨時手腳軟，即單側手無力；微笑也困難，即臉部表情不對稱；講話不清楚，若有上述任一症狀，務必撥打119送醫急救。（編輯：張芷瑄）1080117