教育部徵求幼教案例 主軸定為閱讀、融合教育

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（中央社記者陳至中台北22日電）教育部預計8月舉辦全國幼教論壇，即日起徵求教學案例到5月16日，今年主軸為培養基礎語言理解能力的閱讀教育，以及關注幼生特教需求的融合教育。

教育部今天發布新聞稿指出，今年度全國性幼教論壇以「愛閱讀，享共融，開創幼教新篇章」為主軸，邀請各直轄市、縣市政府及其轄內辦學優質的教保服務機構，透過教學案例分享與實作活動，促進第一線人員交流經驗。

近年幼兒園的特殊教育越來越受到社會各界關注，其中「融合教育」是讓有特教需求的幼生，與一般學生在同樣的環境中學習，而不是隔離在特教班級，有助於特教生適應社會，也能讓一般生學習接納與包容，成為今年教學案例徵求的重點之一。

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另一個主題是閱讀教育，期盼透過多元課程，幫助孩子建立基礎的語言理解能力、培養閱讀興趣並建立閱讀習慣，為未來的學習奠定堅實基礎。

教育部表示，徵稿分為「主管機關推薦」及「自由報名」兩種管道，歡迎教保服務人員或各服務機構踴躍參與，相關訊息可參考「全國教保資訊網」。（編輯：張雅淨）1140422