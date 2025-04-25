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國際油價上漲 下週汽油估不調漲或漲1角

2025/4/25 12:03
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（中央社記者劉千綾台北25日電）美國針對伊朗實施另一波制裁等因素影響，國際油價上漲，28日凌晨零時起，每公升汽油預估實際不調漲或調漲0.1元，柴油估調漲0.2元至0.3元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升估29.8元至29.9元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.3元至28.4元、95無鉛汽油每公升29.8元至29.9元、98無鉛汽油每公升31.8元至31.9元、超級柴油每公升27.1元到27.2元。

美國針對伊朗實施另一波制裁，加上美國總統川普考慮對中國大幅調降關稅，國際油價上漲。

累計至4月25日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為68.27美元，較上週67.03美元上漲1.24美元。本週新台幣兌美元匯率為32.495元，較上週32.537元升值0.042元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週每公升汽油零售價調漲0.3元，柴油調漲0.3元。

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若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，每公升汽油預估實際不調漲或調漲0.1元、柴油調漲0.2元至0.3元。

台灣中油將於27日中午12時正式公布實際調整金額。（編輯：林家嫻）1140425

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