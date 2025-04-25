身障甄試放榜系統故障 近中午陸續恢復正常

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（中央社記者陳至中台北25日電）114學年度身心障礙學生升學大專校院甄試今天放榜，但成績查詢系統上午故障，許多學生、家長無法即時得知成績，感到焦慮不安，到上午11時40分左右系統才陸續恢復正常。

全國教師工會總聯合會（全教總）發布新聞稿指出，身障甄試今天上午10時開放考生查詢成績，官方網站卻發生當機。身障學生本就屬於弱勢群體，應被優先保障和細心照顧，系統故障的替代方案卻只有等待成績單郵寄、詢問團體報名的高中職等，讓許多家庭陷入焦慮和不安。

甄試網站於今天接近中午時張貼公告，解釋因系統異常，導致網頁無法正常使用，延誤查詢成績時程。經緊急修復，已於上午11時40分起陸續恢復正常，「造成不便，敬請見諒。」

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全教總指出，資訊系統的穩定性與替代查詢機制，不只是技術問題，更是教育平等與人權保障的具體體現。建議可比照現行一般大學考招，提供簡訊通知成績的方式，讓學生與家長方便接收，「避免讓最需要協助的學生，反而成為最易受忽略的一群。」

身心障礙學生升學大專校院甄試是為保障障礙程度較高的考生，難以藉由一般入學管道提供的考試服務合理測得能力，例如圖表題難以製作點字等情況。114學年度有3555名考生報名，學科、術科考試都於3月底舉行完畢。（編輯：張雅淨）1140425