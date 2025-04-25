加州學生台灣遊學3週 校長：看見美國以外世界

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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）美國加州2所社區學院40名美國學生即將啟程，到台灣遊學3週學習華語，校長費耶羅表示，這趟沉浸式文化體驗可以豐富學生的視野，看見美國以外的世界。

美國加州喜瑞都社區學院（Cerritos College）、瑞航德社區學院（Rio Hondo College）今天為學生安排說明會，介紹訪台資訊。這40名學生在6月將分為2團，分別前往靜宜大學、致理科技大學，參與華語研習營和文化體驗活動。

喜瑞都學院校長費耶羅（Jose Fierro）受訪表示，透過台灣駐洛杉磯辦事處的教育組長李政翰協助，該校與台灣多所大學建立合作關係，每年送學生到台灣，開拓學生視野。

費耶羅去年親自帶團，已訪問台灣5次。他表示，美國學生到台灣，首先體驗文化衝擊，語言文字不通，當學生克服這個階段之後，視野就慢慢打開，與當地人找到溝通方式，相互理解、建立友誼。

學生麥菈（Mayra Haro de la Cruz）分享去年訪台的經驗，印象最深刻的是「台灣非常安全」。麥菈是墨西哥裔，她說在墨西哥不太可能凌晨1時、2時還在外面走動，但在台灣卻是很平常，走在路上可以很安心。

麥菈說，去年在台灣遊學3週，不只是學語言，還有很多機會與當地人互動，體驗到台灣人好客熱情。她說：「餐廳的人聽到我來自墨西哥，他們馬上端出最辣的調味料，還送上我們最愛加的檸檬，對我超好。」

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麥菈因為愛看中國電視劇而開始學中文，一直很想去中國，後來聽說學校提供台灣遊學行程，她認為台灣離中國不遠，文化又相似，抱著「為什麼不去看看」的心情參加。

原本打算結束台灣的行程之後，接著去中國，但她說「台灣征服了我的心」，後來哪裡也沒去。今年她還要帶著姪女再到台灣，最期待把所學的華語用在生活中，「我想要走出舒適圈，就算人家笑我講不好也沒關係」。（編輯：唐聲揚）1140425