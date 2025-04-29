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四技二專技優甄審4323名額 受理繳費、資格審查

2025/4/29 10:41
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（中央社記者許秩維台北29日電）114學年度四技二專技優甄審入學有67校參與招生，提供4323個名額，今天上午10時起受理報名費繳交及資格審查登錄申請。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，四技二專技優甄審入學招生不採計四技二專統一入學測驗成績，凡高中畢（結）業生或具同等學力學生，且符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職種（類）及專技普考類科對照表」者均可報考。

114學年度四技二專技優甄審入學採個別報名，先繳報名費後辦理資格審查，考生須先至四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統/資格審查登錄系統」（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/）取得繳款帳號，於5月5日晚間12時前繳交報名費，並於5月6日下午5時前完成資格審查資料登錄。

技專聯合會提醒，考生登錄完成後，須於5月6日前以限時掛號郵寄資格審查資料；在資格審查登錄期間，具中央資料庫學習歷程檔案的考生，才可於網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料。

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114學年度四技二專技優甄審入學資格審查結果將於5月15日上午10時公告，通過資格審查的考生須於5月23日下午5時前，上網選擇報名甄審校系科（組）、學程，最多可報名5個校系科（組）、學程，但各校可限制考生報名該校系科（組）、學程數，並依各甄審學校自訂的繳費方式，於截止日前繳交指定甄審費用。

已獲「科技校院四年制及專科學校二年制招收技藝技能優良學生保送入學」、「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學」、「科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學聯合招生」或其他招生管道（含大學）錄取報到者，不得再報名。（編輯：張雅淨）1140429

#四技二專聯合甄選委員會
#招生委員會聯合會
#技優甄審
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