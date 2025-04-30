全勤獎金改按月發 中華郵政與工會簽團體協約修約

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（中央社記者余曉涵台北30日電）中華郵政今天與企業工會簽署團體協約修約，除維持原有的勞動條件與福利外，新增全勤獎金改按月發放、明定勞資爭議協商期間，調動工會協商代表應與工會溝通協調等。

中華郵政與企業工會完成團體協約修約的簽約儀式，根據中華郵政發布的新聞稿，中華郵政董事長王國材說，團體協約自106年11月28日簽署迄今，期間共進行4次協商修正，歷經充分溝通與協商，於去年12月就相關修正條文達成共識，並於今年3月28日奉交通部核定，修正後的團體協約更加完善員工福利與保障勞動權益。

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中華郵政工會理事長林榮州表示，團體協約不是終點，而是一個新的起點，期盼未來能與公司攜手打造一個更幸福、更有凝聚力的職場環境。

中華郵政表示，這次與企業工會簽訂團體協約，雙方除維持原有的勞動條件與福利外，還包含明定勞資爭議協商期間，調動工會協商代表應與工會溝通協調；全勤獎金的發放規定，由原來按季核算核發，改為按月核算、按季核發；增訂非依法不得終止職災勞工勞動契約的規範，以及無償提供辦公處所、器具及通信、水電設備供工會辦公使用。（編輯：管中維）1140430