觀光署推樂齡旅遊 23條遊程獲凰金遊程標章

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）交通部觀光署推廣樂齡旅遊，協助業者取得「凰金遊程」認證，目前已有23條遊程取得標章。

為了讓更多民眾認識「凰金遊程」並親身體驗其魅力，觀光署在台北車站，舉辦「凰金遊程 GOLDEN YEARS ＋ 旅行生活分享日」發表會。多家通過凰金遊程認證的旅行社及其合作夥伴，共計20家業者齊聚一堂，活動現場展示並販售各種優惠旅遊產品，不少民眾到場認識遊程。

觀光署表示，「凰金（GOLDEN YEARS）」遊程認證制度是觀光署專為樂齡族群量身打造的旅遊品質標章，透過「食、宿、遊、購、行」5大基準指標及精心設計遊程審核機制，帶領旅行業者打造專屬樂齡族群的「慢遊慢玩」旅行方案，為樂齡族群量身定製最理想的旅遊體驗。

觀光署希望藉由凰金遊程，為樂齡族群創造出更加友善、便利的旅遊環境。

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觀光署副署長黃荷婷說，樂齡旅遊已經成為當今的旅遊趨勢，為確保遊程品質與安全，觀光署透過樂齡旅遊認證機制，全面提升遊程的精緻度。自113年推動以來，目前已有23條遊程獲得「凰金遊程」認證標章，讓民眾選擇時更容易也更放心。

黃荷婷表示，因應全球興起的銀髮商機，將持續協助更多優秀的旅行業者規劃優質行程參與凰金遊程認證，擴大品牌的影響力，從國旅市場推動到國際市場，也希望能吸引國際旅客，協助業者提升產品競爭力，擴大多角化經營觸角。（編輯：管中維）1140430