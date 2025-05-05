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屏南快速公路分段進行 評估枋寮至楓港先施工

2025/5/5 17:33
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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）立委徐富癸今天邀請立法院交通委員會到屏東考察交通建設，其中屏南快速公路受關注，交通部長陳世凱表示，工程規劃B段的枋寮至楓港路段易塞車，由公路局評估優先施工。

立法院交通委員會今天赴屏東考察，實地了解包含屏南快速公路及屏南觀光鐵道等規劃辦理情形，以及單車國道等自行車道優化及建置系統。

恆春半島民眾引頸期盼的屏南快速公路，去年通過可行性研究評估，路廊從竹田台88快速公路延伸至恆春，全長65.55公里，總經費逾新台幣1744億元，目前正在進行綜合規劃，預計今年6月啟動第一階段環評作業。

依公路局規劃，屏南快速公路分A、B、C路段，其中B段從枋寮至楓港為假日交通壅塞路段。枋山鄉長羅金良表示，每到假日遇到紅燈都要等待600秒以上，塞車問題讓鄉親無法忍受，甚至「等個紅燈都要被曬黑了，也不知道有多少青春浪費在等紅燈上。」

民進黨立委徐富癸則表示，盼採分段環評、分段施工、分段通車模式，改善交通瓶頸、提升效率。交通部長陳世凱回應，由公路局評估規劃B段優先施工，解決鄉親塞車之苦。

交通委員會今天也同步聽取屏南觀光鐵道簡報。交通部鐵道局說明，屏南觀光鐵道起點為台鐵內獅站，通往恆春鎮，預計設置8個車站，去年啟動可行性研究，預計今年5月底提出期末報告，完成後將儘速報送行政院審議。

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陳世凱指出，枋山路段腹地較小，原有屏鵝公路再加上屏南快速公路、屏南觀光鐵道，如何能讓3條路段能順利通過，由公路局與鐵道局協調配合。

另外，屏東縣單車國道因部分路段路面受損嚴重，恐影響騎士安全，屏東縣政府提出多條自行車道建置計劃，並強化沿線照明設施，交通部允諾補助新台幣4000萬元預算，將優先改善受損路段，提升整體使用品質，帶動綠色運具與觀光發展。（編輯：陳清芳）1140505

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