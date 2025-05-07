乳癌用藥健保給付限時成窘境 病友協會盼改善

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（中央社記者曾以寧台北7日電）乳癌CDK46抑制劑、ADC等藥雖已納健保，給付卻有時限，導致不少患者面臨選自費或放棄窘境。病友協會今天指出，藥費負擔、職場不友善等都是晚期病友常見困境，提願望盼改善。

小P（化名）在8年前發現晚期乳癌，嘗試過不同健保藥物，卻都出現抗藥性，醫師建議使用自費標靶藥，終於讓病情穩定；沒想到4個月後癌症復發，她只好再次請假治療，待病情控制後想回到工作崗位，卻被公司要求提出「身體狀況已痊癒」的醫師證明，她只好黯然離職。

乳癌病友協會理事長黃淑芳今天在「晚期乳癌病友的願望清單－晚期乳癌用藥擴大給付倡議記者會」上指出，小P的狀況並非個案。協會近期訪談多名晚期乳癌病友，發現不僅新藥納入健保的速度趕不上病情惡化的腳步；且健保對於晚期乳癌用藥多重限制，如用藥有時間限制等，也導致病友仍需自費負擔。

此外，黃淑芳說明，不少病友因經濟需要或追求個人成就想回歸職場，卻得面臨復發風險、職場期待與同儕等多重壓力；且許多輔助性服務如心理諮商、藥物諮詢、輔助用藥等可近性不足，使病友感覺求助無門。因此針對上述困境，提出改善願望。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔指出，國內約2/3晚期乳癌患者是HER2陰性，用藥仰賴CDK46抑制劑，但不僅用藥有限制，更只能給付24個月，約4到5成患者此時疾病控制效果還很好，醫師卻只能請病人考量要每月花6到7萬元自費，或是選擇停藥。

針對另外約3成HER2陽性的患者，黃柏翔說，新一代的抗體藥物複合體ADC雖已納入健保，但僅給付1年，約7到8成病患此時用藥還很有效，也只能面對是否改自費的窘境。

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健保署副署長龐一鳴在會中說明，近年健保署納保很多新藥，從數據上來看確實有效降低總體醫療負擔，也減少很多無形的社會成本，因此盼民眾給予健保更多支持，讓健保署在用藥上能給予病人更多協助。

勞動部勞動發展署主任秘書施淑惠則指出，目前就業服務中心有提供客製化服務，包含職務再設計、就業補助與獎勵。將持續提供就業支持方案與心理諮詢服務，共同支持病友需要。（編輯：李亨山）1140507

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