加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
毒駕男撞康橋單車隊釀7傷 彰檢起訴從重求刑10年
首頁 / 生活

乳癌用藥健保給付限時成窘境 病友協會盼改善

2025/5/7 13:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北7日電）乳癌CDK46抑制劑、ADC等藥雖已納健保，給付卻有時限，導致不少患者面臨選自費或放棄窘境。病友協會今天指出，藥費負擔、職場不友善等都是晚期病友常見困境，提願望盼改善。

小P（化名）在8年前發現晚期乳癌，嘗試過不同健保藥物，卻都出現抗藥性，醫師建議使用自費標靶藥，終於讓病情穩定；沒想到4個月後癌症復發，她只好再次請假治療，待病情控制後想回到工作崗位，卻被公司要求提出「身體狀況已痊癒」的醫師證明，她只好黯然離職。

乳癌病友協會理事長黃淑芳今天在「晚期乳癌病友的願望清單－晚期乳癌用藥擴大給付倡議記者會」上指出，小P的狀況並非個案。協會近期訪談多名晚期乳癌病友，發現不僅新藥納入健保的速度趕不上病情惡化的腳步；且健保對於晚期乳癌用藥多重限制，如用藥有時間限制等，也導致病友仍需自費負擔。

此外，黃淑芳說明，不少病友因經濟需要或追求個人成就想回歸職場，卻得面臨復發風險、職場期待與同儕等多重壓力；且許多輔助性服務如心理諮商、藥物諮詢、輔助用藥等可近性不足，使病友感覺求助無門。因此針對上述困境，提出改善願望。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔指出，國內約2/3晚期乳癌患者是HER2陰性，用藥仰賴CDK46抑制劑，但不僅用藥有限制，更只能給付24個月，約4到5成患者此時疾病控制效果還很好，醫師卻只能請病人考量要每月花6到7萬元自費，或是選擇停藥。

針對另外約3成HER2陽性的患者，黃柏翔說，新一代的抗體藥物複合體ADC雖已納入健保，但僅給付1年，約7到8成病患此時用藥還很有效，也只能面對是否改自費的窘境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

健保署副署長龐一鳴在會中說明，近年健保署納保很多新藥，從數據上來看確實有效降低總體醫療負擔，也減少很多無形的社會成本，因此盼民眾給予健保更多支持，讓健保署在用藥上能給予病人更多協助。

勞動部勞動發展署主任秘書施淑惠則指出，目前就業服務中心有提供客製化服務，包含職務再設計、就業補助與獎勵。將持續提供就業支持方案與心理諮詢服務，共同支持病友需要。（編輯：李亨山）1140507

黃淑芳
生存與生育不是選擇題 乳癌病友籲盡速補助凍卵
黃柏翔
苗栗仁德醫專設員榮專班 在校5年免學雜費
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：