走動巡檢「聖稜線」 雪霸處籲共同維護高山資源

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）雪山主峰與大霸尖山間的聖稜線，是雪霸國家公園內難度最高、吸引眾多山友挑戰的登山路線，雪霸處長林文和近日率隊巡查，精進園區步道經營管理，並籲請山友共同維護雪霸高山資源。

雪霸國家公園管理處今天透過新聞稿指出，園區共規劃8條登山路線，其中聖稜線為盤踞於大霸尖山至雪山主峰間的稜線，整條稜線都在海拔3000公尺以上，為園區著名、困難度最高，也是最吸引山友挑戰攀登的路線，依路線走法不同分為聖稜Ｏ線、Ｉ線及Ｙ線。

雪霸處表示，聖稜線位處高海拔偏遠山區，步道路徑較為原始，地形陡峻、高山氣候變化大，加上中途會經過素密達斷崖及品田斷崖，2處斷崖高低落差20至80公尺不等，因此聖稜線屬國家公園步道等級難度較高之第5等級。

為實際了解園區各項資源、步道狀況及設施維護管理並查核山友入園狀況，雪霸國家公園管理處處長林文和日前進行走動式管理，親率員工及保育員展開5天4夜聖稜Y線步道巡查工作。

雪霸處說，此次巡查共查核5隊25名山友的入園許可證，均有依照相關規定辦理入園申請並依照既定路線行走；此外，過程中巡檢步道狀況，執行山屋牌誌等設施檢修、淨山、資源巡護，並勘查未來山屋及步道設施改善方向，如研議增設新達山屋服務設施、改善池有山步道導引措施及更新百岳里程指示等，並勘查山屋太陽板供應電力系統以提供企業ESG合作的可能性。

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林文和指出，偏遠山區的步道或山屋，設施設備均需花費大量人力、物力完成，且後期維護相當不易，此次巡查，期能對於園區步道的經營管理有更精進作為，也期待山友能將山屋視為己家來愛護。

林文和也呼籲，聖稜線相當美麗壯闊，能為登山者帶來山登絕頂我為峰的感受，但同時也隱藏許多風險之處，有意攀登挑戰的山友，務必做好體能訓練及行前規劃及風險評估，尤其是攀登斷崖時應架設繩索、使用安全頭盔或輔助繩索，注意登山安全並顧及生態環境保育，共同維護雪霸高山資源。（編輯：張銘坤）1140507

雪霸國家公園管理處7日表示，雪霸園區共規畫8條登山路線，其中「聖稜線」指的是雪山主峰至大霸尖山的稜線，整條稜線都在海拔3000公尺以上，為園區困難度最高，也是最吸引山友挑戰攀登的路線。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年5月7日