亞洲物理奧林匹亞競賽 台生5金3銀國際排名第3

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（中央社記者許秩維台北12日電）2025年第25屆亞洲物理奧林匹亞競賽成績揭曉，代表台灣參賽的8名學生共獲得5金3銀，國際排名第3名，比去年進步；個人排名以台中一中學生蔡忠達排名第8，表現最佳。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，2025年第25屆亞洲物理奧林匹亞競賽由沙烏地阿拉伯主辦，台灣代表隊由國內大學10多名教授組成團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓等4階段，從全國159所學校、共2405名學生中，選出8名學生代表參賽。

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教育部表示，代表團於5月3日飛往沙烏地阿拉伯參賽，當地時間11日下午6時舉行閉幕典禮及頒獎，在29個國家（地區）、224名參賽學生中，台灣8名學生共獲得5金3銀，國際排名第3名（以學生競賽總成績計算），比2024年（第5名）進步；個人排名則以台中一中學生蔡忠達排名第8，表現最佳。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽金、銀、銅牌者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系；另於競賽獲金牌及銀牌者，分別可獲教育部頒發新台幣10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。（編輯：李亨山）1140512