高鐵延伸宜蘭案 鐵道局：無法與台鐵共用路廊

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）高鐵延伸宜蘭案，交通部鐵道局今天拜會宜蘭縣議會，說明高鐵從南港至宜蘭僅20分鐘，遠優於北宜直鐵45分鐘車程，高鐵、台鐵共用路廊存在高度不確定性，呼籲維持既定規劃。

高鐵延伸宜蘭計畫路線起自南港站到宜蘭，全線約60.6公里，擬於宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地，已進入第2階段環評，環評委員要求交通部與地方多做溝通。交通部鐵道局今天前往宜蘭縣議會拜會議長張勝德及議員，了解在地民意關切議題。

面對外界比較高鐵延伸宜蘭、台鐵台北宜蘭直線鐵路效益，鐵道局今天透過新聞稿說明，高鐵最高時速300公里，南港至宜蘭僅需20分鐘，遠優於北宜直鐵45分鐘車程；且高鐵每列車可載977人，尖峰每小時規劃5班次、最高可達12班次，運能明顯優於直鐵。

針對宜蘭縣政府建議，高鐵與台鐵高架計畫共用頭城至礁溪路廊，鐵道局認為，無法併入高鐵計畫執行。

鐵道局說明，台鐵高架為另一獨立計畫，須完成可行性研究與綜合規劃，獲行政院核定後，才得動工，以宜蘭至羅東鐵路高架歷時逾10年為例，若高鐵配合共線，須重辦綜規與環評，衍生高度不確定性且大幅影響期程。

鐵道局指出，即便未來核定頭城至礁溪鐵路高架計畫，共用路廊涉及大規模用地拆遷，高鐵行駛速度也會受台鐵線形限制，因現階段路線方案成熟，呼籲維持既定規劃。

至於農地徵收、灌排影響與禁限建問題，鐵道局指出，高鐵採高架橋梁設計，原則不落墩於灌排水路上，確保灌溉功能不受影響。

鐵道局也說，高鐵未公告禁建，僅有依法規定的限建範圍，即自高鐵路基或結構物外緣兩側起算60公尺寬廊帶，民眾僅須於施工前提出安全影響評估給主管機關審查，確保工程行為不影響高鐵結構及營運安全。

在用地取得方面，鐵道局表示，將優先以市價協議價購或以其他方式取得，協議不成才會以徵收方式辦理，並將從優補償及提供自拆獎勵金。

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對於農民興建農舍權益，鐵道局指出，行政院已責成內政部與農業部研議修正法令，保障農地剩餘使用彈性。

鐵道局指出，「新訂高速鐵路宜蘭車站特定區計畫」已委由宜蘭縣政府辦理新訂或擴大都市計畫作業。後續開發將依法進行公開展覽、意見徵詢與政策環評等程序，確保地方意見充分反映。（編輯：陳清芳）1140522