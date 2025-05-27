解決旅宿缺工 觀光署：下半年試行專案開放移工

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（中央社記者余曉涵、黃巧雯桃園27日電）對旅宿缺工議題，交通部觀光署長周永暉今天說，預計最快下半年公布試行有條件專案開放移工從事旅宿業的方案，觀光署「審慎樂觀」，接下來會儘速與業者溝通。

根據交通部觀光署統計，今年1到4月的來台旅客約350萬人次。交通部長陳世凱在520週年記者會表示，今年來台旅客目標仍是千萬人次，但他不喜歡以數字作為唯一標準。

陳世凱坦言，觀光人數已經往上增長，但速度還不夠快，今年又遇到美國關稅、匯率問題等，對其他國家旅客來說，來台成本增加1成，但無論壓力有多大，今年還是會努力面對。

陳世凱指出，未來觀光希望可以找到更多亮點，不要只靠太魯閣、日月潭，在旅客消費方面，也會結合醫美等其他行業，讓旅遊不只旅遊，旅客的消費層面就會提高。

對旅宿缺工議題，周永暉接受媒體聯訪時說，旅宿業可望試行有條件專案開放移工。

周永暉指出，由於還要兼顧本勞權益，所以目前研議雇用移工方面必須要有條件，要先雇用本國勞工，像是中高齡、婦女優先等條件，後續觀光署還會再跟旅館公會以及業者進行討論，如果可行的話，下半年就可以對外公布試行方案。

周永暉說，聘僱的移工也會有些標準，包含語言要求例如需要懂一點英文或中文，這部分觀光署「審慎樂觀」。

至於會開放多少名額的移工，周永暉表示，要看業者的意願，才能夠知道名額多少，相關細節統一由勞動部對外說明。

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另外，周永暉表示，7月底前會提出促進旅行業振興方案，但這部分希望從法規面處理，尤其旅行業有75%屬於中小型企業，希望可以嘉惠到旅行社，因此還需要透過精算跟評估相關方案。

在招攬外國旅客方面，周永暉表示，包機優惠將會稍微放寬，例如旅客從台北、台中或高雄以外的機場來台，將會有更多優惠，來提高旅客來台誘因。（編輯：李亨山）1140527