大華府慶端午 台僑啃粽子「彷彿離家更近一點」

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）台灣民眾於正午時刻「立蛋」慶端午，大華府地區的台僑今天也沒錯過佳節相聚時刻，舉辦肉粽節及吃西瓜大賽，不但考驗參賽者咀嚼肌，也鼓勵更多年輕人傳承逾20年來在端午節凝聚感情的傳統，也有台僑藉此「離家近一點」。

華府台灣同鄉會肉粽節中午在馬里蘭州波勒公園登場，老中青三代踴躍參與。籌辦人之一、喬治華盛頓大學助理教授高連庸拿著大聲公滿場飛，除了維持吃西瓜大賽秩序、確認兒童組沒有參賽者偷啃外，還要兼主持人炒熱賓果賽氣氛。

他對中央社表示，據他說知，台灣同鄉會的肉粽節至少有20年以上的歷史。端午節剛好落在美國「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）之後，也代表暑假開跑，台僑不分老幼都更有餘裕同歡，許多人更自動保留時間共襄盛舉。今年出席人數約300人左右，比過去稍多。

高連庸指出，在端午節相聚是連結情感媒介，已成大華府地區台僑的傳統。同鄉會更意識到傳承的重要性而增加年輕人活動， 讓新世代更願投入社群活動，深化台灣認同。

今天帶了400顆粽子前來的台美人許嘉家即是「傳承」的體現。她向母親學到包粽子的手藝，包了十年也打出自己的名號，數月前就接到來自各方的粽子訂單，母親也沒閒著，充當肉粽「品管」。

許嘉家說，在美國凡事都得自己來，張羅食材更是如此。她的孩子也因此有機會一次次參與包粽子的實作過程而了解何謂粽子，及粽子對台灣社群的意義。

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同樣是台美人的數據工程師郭思渭，小時候就在粽子的陪伴下成長。他表示，他的母親是同鄉會非常活躍的成員，從小就給了他很多台灣文化的影響，包括向當時的「賣粽子阿姨」買很多粽子，吃粽子讓兒時記憶重現。

粽子對來美國4年的科技顧問袁郁雯則有不同意義。她說，「在異地感受到台灣味，粽子又是就是台灣人親手包的，每次吃到這個粽子都（覺得）離自己的家更近一點」。（編輯：韋樞）1140602