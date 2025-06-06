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白牌車違規拒檢外籍客跳車 交通部促桃機嚴管

2025/6/6 18:08
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）航警局昨晚在桃園機場第二航廈查獲許姓男子違規載客且拒檢，車上外國籍旅客跳車受傷。交通部長陳世凱今天表示，將要求桃機公司針對旅客離開機場疏運做嚴格管制。

針對非法白牌車在機場攬客行為，陳世凱接受媒體聯訪時表示，由於桃園機場是國門，有關機場秩序和旅客安全、疏運順暢，都是交通部重視的議題。

陳世凱表示，會要求桃園國際機場公司針對旅客離開機場疏運做嚴格管制，包括保全管理以及與執法單位配合、溝通，讓旅客能夠安全和有秩序地離開機場。

桃園機場公司發布新聞稿表示，航警局、公路局監理站已全力依法取締違規，將定期邀請民航局、航空警察局及公路局、桃園市交通局、公路局監理站、行政執行署桃園分署等相關單位研議防制作為。

桃園機場公司指出，黃牛違規攬客行為，嚴重影響國門形象及航廈秩序，為有效遏止黃牛違規攬客，除了積極配合航空警察局取締勤務，並增派人員監控通報非法攬客行為，以及透過機場保全及排班計程車義工隊巡邏檢舉，提升嚇阻效果，保障旅客權益。

為協助提升旅客搭乘合法運具，桃園機場公司表示，將持續加強聯外交通資訊宣導，以多國語言宣傳，提供民眾及外籍旅客搭乘合法交通運具資訊。

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桃園機場公司提醒，桃園機場排班計程車為定點上車，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點對面，另有預約接駁的租賃車，在航廈接機大廳櫃台提供旅客服務。

桃園機場公司強調，排班計程車及租賃車皆不會在航廈內進行攬客，現場攬客常衍生車資糾紛及安全疑慮，均屬違法行為，呼籲旅客切勿搭乘非法白牌車，維護乘車安全與避免影響自己的行程（必須配合警方製作筆錄）。（編輯：管中維）1140606

陳世凱
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