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動物聯合國台南登場 珍古德：逐夢莫放棄機會

2025/6/7 18:21（6/7 18:41 更新）
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「2025根與芽動物聯合國–與珍古德博士一起行動」活動7日在台南長榮大學登場，動物行為學家暨環境保育先驅珍古德（Jane Goodall）（圖）出席表示，「如果你一定要追尋夢想，絕對不要放棄任何機會」。中央社記者張榮祥台南攝 114年6月7日
「2025根與芽動物聯合國–與珍古德博士一起行動」活動7日在台南長榮大學登場，動物行為學家暨環境保育先驅珍古德（Jane Goodall）（圖）出席表示，「如果你一定要追尋夢想，絕對不要放棄任何機會」。中央社記者張榮祥台南攝 114年6月7日
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（中央社記者張榮祥台南7日電）「2025根與芽動物聯合國－與珍古德博士一起行動」今天在長榮大學登場，高齡91歲珍古德勉勵學子說，「如果你一定要追尋夢想，一定要非常努力，絕對不要放棄任何機會」。

台南市環境教育年度盛事「根與芽動物嘉年華」，由長榮大學與國際珍古德協會攜手主辦，台南市多所學校師生今天在長榮大學齊聚一堂，以「動物聯合國」為主題，展示動物國國旗，模擬動物說明生存困境，為保育發聲。

珍古德博士（Dr. Jane Goodall）到場分享對自然與生命的敬意，鼓勵學生們勇敢行動，為地球未來創造改變。她表示，早年學者認為動物不可能像人類有感情、情緒、個性，但她還是依自己方式研究黑猩猩。

珍古德說，現今研究顯示，許多動物很聰明，也能感受痛苦，甚至連昆蟲都有智力。她勉勵年輕人研究身邊動物行為，為不能說話的動物發聲。

長榮大學表示，這項活動融合科學、語文、藝術及環境議題，以團隊合作釐清觀點、整理資料，最後站上舞台發表選定物種的保育議題與訴求，呈現行動教育成果。

「動物嘉年華」開辦後，今年升級為「動物聯合國」，透過模擬聯合國會議，讓學生了解動物生態需求及保育挑戰，並成為「發聲者」。

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台南市政府指出，今年活動帶領學生探討生態多樣性及環境永續議題，傳達珍古德保育精神、生態知識講解、團隊合作練習及模擬演說訓練，由學生組隊代表不同動物發聲，製作動物海報、國旗、創意表演等，展現學生對保育議題的理解與創意。

「根與芽動物嘉年華」屬於台灣根與芽計畫之一，由國際珍古德協會2006年在台北發起，長榮大學2015年起接下台南場主辦方。（編輯：戴光育）1140607

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珍古德
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