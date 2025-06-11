勞團發布企業禁止強迫勞動調查 近8成盼政府指引

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）禁止強迫勞動為重要議題，勞團今天發表首份企業落實禁止強迫勞動政策問卷調查，有近8成企業盼政府提供教育訓練與政策指引，勞團及學者都認為國內政策應法制化、跟上國際。

台灣勞工陣線與國家人權委員會合作，以經濟部網站公告的「實收資本額500大企業」為對象，扣除金融控股公司與資產投資公司等非生產型法人機構後，進行首份「台灣企業落實禁止強迫勞動政策」問卷調查。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯今天分享調查結果指出，台灣作為一個電子業非常發達的國家，更是全球供應鏈一環，但企業對供應鏈的禁止強迫勞動意識的教育仍有待加強，問卷顯示有68.9%的企業未針對供應鏈提供強化勞動意識的培訓。

調查也顯示，僅有18%企業設置專責部門，顯示推動力道不足，在員工訓練方面，約7成企業為人資或全體員工提供教育，供應商培訓則為68.9%。在風險評估層面，雖有70.2%企業針對內部風險進行評估，但針對供應鏈風險則僅60.7%。

不過，孫友聯說，仍有近7成企業會考慮供應鏈是否有發生強迫勞動情況，也會在採購契約上，要求企業必須有相關禁止強迫勞動的管理。

在申訴與補救方面，約7成企業設有內部申訴機制，但過半數無明確處理供應鏈強迫勞動的程序，僅38.6%提供勞工補救措施，且逾3成企業對「企業與人權國家行動計畫」不瞭解，9成以上企業未曾接受政府相關協助。

孫友聯表示，強迫勞動無所不在，台灣作為一個以全球貿易為主的經濟體，必須有更積極的作為，有滿高比例的企業希望政府能有明確、相關的政策指引作為依循，包含提供企業必要教育訓練、協助掌握國際趨勢，以及效法國際立法規範企業必須尊重人權的義務。

陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡說，禁止強迫勞動這類調查應由政府主導，卻一直由民間推動，政府也未及時跟進，導致台灣人權暴露高風險中。政府應履行聯合國工商企業與人權指導原則（UNGPs）中的國家保護義務，先進行風險盤點，否則根本無法保障人權。

邱羽凡提到，由經濟部負責的台灣供應鏈企業尊重人權指引遲遲未提出，調查沒有、指引也沒有，台灣企業就暴露在全球供應鏈裡被其他國家和法律調查的風險中，台灣產品未來出口到其他國家就可能有問題。

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邱羽凡指出，報告也顯示，企業只會識別超時加班，卻無法辨識更隱性的強迫勞動，如背債工作的移工，代表企業不知如何處理這些風險。勞動部身為主管機關，是否有提供企業辨識強迫勞動的指引，目前看來僅著重查加班費，這無法符合國際標準。

邱羽凡呼籲，經濟部應儘快推出供應鏈調查指引，勞動部應協助企業辨識強迫勞動，金管會的永續報告書也應加入具公信力的人權第三方認證，否則難以落實保障人權目標。（編輯：張雅淨）1140611

台灣勞工陣線11日公布企業落實禁止強迫勞動政策問卷調查結果，陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡（左）表示，禁止強迫勞動這類調查應由政府主導，卻一直由民間推動，政府也未及時跟進，導致台灣人權暴露高風險中。中央社記者吳欣紜攝 114年6月11日