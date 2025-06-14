全球海洋公約生效在即 環團促台擬配套政策

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）聯合國海洋大會日前落幕，其中保護公海生物多樣性的「全球海洋公約」距生效僅差10國門檻。環團表示，台灣在公海漁業捕撈實力不容小覷，呼籲政府應擬定配套，為國際海洋治理做準備。

環保團體綠色和平今天發布新聞稿指出，第3屆聯合國海洋大會（UNOC）昨天在法國尼斯落幕，其中目的在保護公海生物多樣性的「全球海洋公約」（Global Ocean Treaty）在會議中取得重大進展，已有50國完成批准、15國承諾批准，距公約正式生效門檻僅差10國。

綠色和平表示，若此公約順利生效，將會是史上第一個具有法律約束力、可在國際水域劃設海洋保護區的全球性公約，也對實現2030年前保護至少全球30%海洋的目標至關重要。

綠色和平指出，公海占全球海洋面積約2/3，因不受任何國家管轄，長年飽受工業捕撈和其他破壞性活動衝擊，生態面臨多重威脅，但目前僅不到1%獲得有效保護。

綠色和平台北辦公室海洋專案主任黃馨儀表示，台灣雖非聯合國成員，但擁有全球第2大遠洋船隊，漁船作業範圍遍及3大洋，在公海的漁業捕撈實力不容小覷，同時也是區域漁業組織的一員。

黃馨儀指出，一旦公約生效，勢必將對台灣海洋資源管理、公海權益及國際合作產生深遠影響，因此呼籲台灣政府應加速協調跨部會合作、增加資源投入，擬定對應配套政策，為國際海洋治理新秩序做足準備。

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綠色和平呼籲，海洋委員會和漁業署應積極掌握公約進度，並超前部署、協調跨部會合作，盡可能將公約精神加速落實在台灣的相應政策中，包含強化遠洋漁業管理措施，加強打擊非法漁撈、提升漁業監管透明度、保障漁工權益，並推動企業盡職調查以消除供應鏈中的環境與人權問題。

此外，也應積極參與國際海洋治理與合作，透過多邊合作與非正式管道，爭取在公海海洋保護區的管理權與遠洋漁業規範上的參與權。（編輯：張雅淨）1140614