選戰倒數 藍營18日雲嘉南聯合造勢

（中央社記者李淑華台北6日電）選戰倒數，國民黨發言人洪孟楷今天表示，由於國民黨資源有限，會以區域聯合作戰的概念，18日舉辦雲嘉嘉南聯合造勢，並推出共同區域政見。

年底九合一選戰進入倒數，國民黨文傳會副主委兼發言人洪孟楷表示，黨中央仍以22縣市都能勝選為目標，不放棄任何一個縣市，目前決戰中台灣策略不變。

由於資源有限，國民黨採取區域聯合作戰概念，已舉辦宜花東、離島、桃竹竹苗等聯合造勢活動，且推出共同政見，預計18日在嘉義市舉辦雲嘉嘉南聯合造勢。

台北市方面，國民黨台北市長參選人丁守中11日舉辦「台北勝利，台灣奮起—丁守中凱道萬人造勢活動」，除黨主席吳敦義外，前總統馬英九、新北市長朱立倫也會參加，全力拉抬丁守中選情。

原本凱道這場活動，將安排六都市長參選人合體造勢，但高雄市長參選人韓國瑜無法北上，其他人也行程滿檔，所以六都合體取消。黨中央定調，各參選人以固守自己選區為優先。

至於六都市長參選人有無再合體的機會，黨中央表示，23日的選前之夜，各參選人在各自選區舉辦造勢活動，黨中央協調電視轉播，將藉由科技讓六位市長參選人「同框」，形同另類的合體造勢。

此外，黨內人士表示，黨中央在選前倒數10天左右將推出一波催票電視廣告，以「改變」作為利基點，向選民訴求過去做錯的決定，這次該是大家改變的時候。（編輯：謝佳珍）1071106