防冒名連署公投案 綠委提案要中選會建查詢系統

（中央社記者陳俊華台北7日電）民進黨立委陳瑩今天表示，國民黨提出的公投案中有大量冒名抄寫，民眾卻無法得知是否有被冒名連署，因此提案修正公投法，要求中選舉應建置公投案資料庫，提供民眾查詢個人是否「被連署」。

陳瑩今天透過新聞稿指出，日前由國民黨領銜的「反空污」公投案，國民黨繳交的49萬7193份連署書，有18萬份以上連署書被認定無效；國民黨支持的「以核養綠」公投，連署份數為31萬4484份，偽造情事的有1963份。

陳瑩表示，目前公投提案門鑑降低，直接民主制度盛行，國民黨在今年選舉所推動的公投案，發生多份連署書為冒名抄寫，遭冒名的民眾卻毫無所知；公投連署造假已嚴重傷害民眾使行直接民主的權利，遭國民黨冒名連署的民眾，卻完全無法得知。

她說，中選會應針對公投案的提案人、連署人資料，建置網路資料庫，讓民眾可依個資法的相關規定，確認自己是否為提案人或連署人，查詢自己是否「被連署」；中選會確認連署書是否有效的方式，也是透過戶政系統勾稽查詢，所以建置資料庫的業務，目前技術上沒有障礙，應提供民眾透過健保卡查詢個人連署情形。

陳瑩表示，接下來的總統大選與立委選舉，國民黨肯定會再提出多項公投案來綁大選，為確保民眾直接使用民權的權利，也防止國民黨再使用「冒名抄寫」的情形，中選會有責任保障每位民眾，可以依規定知道自己是不是公投案的「連署人」。

陳瑩提案修正公民投票法草案中明定，中選會應分別將公投案的提案人與連署人，建置資料庫供查詢；草案已排入本週五院會的報告事項中。（編輯：蘇龍麒）1071107