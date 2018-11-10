醫師涉詐領保險金 監院糾正衛福部健保署

（中央社記者劉麗榮台北10日電）監察院今天指出，醫師李威傑、林克臻涉及詐領保險金案件，違規情節重大，侵害民眾權益，認為衛生主管機關怠忽職守，監察院通過糾正衛福部、健保署。

監察委員尹祚芊、仉桂美透過新聞稿指出，台灣桃園地方檢察署於106年6月起訴醫師李威傑、林克臻，李威傑等人與保險黃牛勾串，由38名可配合的病患投保高額醫療保險，兩名醫師對有些完全健康無病徵、想進行減重手術或病況尚無開刀治療必要者，直接進行切除胃部、摘除膽囊、摘除子宮卵巢等手術，其中7名初次手術時尚未成年，再開立不實診斷證明書、偽造病歷，致健保署及8家保險公司給付健保費及理賠金高達新台幣6254萬餘元，惡行重大。

監委說，李威傑申報執行胃穿孔手術占全國案件達約1/4，健保署未能主動發現或警示少數不肖醫師與保險黃牛及病患勾串，類似保險詐保案件均是被動配合檢調機關偵查才啟動後續行政調查，即使曾抽取到兩名醫師的異常案件，卻將案件視為一般違規案件處理，對特殊異常樣態未能加以深究解決，顯怠忽職守。

監委指出，按健保署醫藥專家審查意見，李威傑及林克臻在詐領保險金案件中居於關鍵地位，對於醫德破壞甚巨，違反醫師倫理規範，但衛福部僅責成所在地衛生局依法查明違法事實，並據以評估後續裁罰方式，到目前為止，除健保署停約外，並無其他處分。

監委進一步指出，相較於數年前特定醫師與犯罪集團勾結，涉嫌為未罹癌者投保鉅額癌症保險、進行腫瘤切除手術，藉以詐領鉅額保險金案，經衛福部「廢止醫師證書」處分，本案情節不亞於前案，至今未受衛生主管機關適當處分，使不知情民眾繼續求診。因此，監察院內政及少數民族委員會日前通過對衛福部、健保署的糾正案。

監委說，商業保險詐保事件常與健保業務息息相關，有賴健保署與保險犯罪防制中心的資訊交換或個案合作，提升查核績效。金融監督管理委員會及衛福部應督促所屬保險犯罪防制中心及健保署強化合作模式，建立異常案件的資訊交換平台，提升保險犯罪防制成效。（編輯：楊玫寧/林興盟）1071110