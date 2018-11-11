鼓勵僑胞投票 蔡總統:親中或民主主權的選擇

總統蔡英文10日透過影片，鼓勵海外僑胞參與縣市長選舉，她說，世界都在看台灣是會選擇一個親中政黨，還是繼續堅持民主與主權。中央社記者鄭崇生華盛頓攝 107年11月11日

（中央社記者鄭崇生華盛頓10日專電）總統蔡英文今天透過影片，在華府台灣同鄉會活動中，鼓勵海外僑胞返鄉投票，她表示，台灣這次縣市長選舉，世界都在看台灣是會選擇一個親中政黨，還是繼續堅持民主與主權。

華府台灣同鄉會今天舉辦成立50週年暨感恩節餐會活動，美國在台協會執行理事羅瑞智（John Norris）、國務院台灣事務協調處處長何樂進（James Heller）都出席，僑委會委員長吳新興及駐美副代表黃敏境也參與並致詞，而蔡總統透過預錄的影片，感謝同鄉會一直以來對台灣的支持，也談到縣市長選戰，鼓勵僑胞參與。

蔡總統表示，台灣這次11月24日的選舉，世界都在看，看台灣人是要選擇一個親中的政黨，還是繼續堅持民主與主權，她拜託大家回台灣投票，或向在台灣的親戚朋友拉票，要讓世界看到台灣人的志氣與堅持，讓台灣永遠站在守護民主的第一線。

她指出，台灣要繼續進步，就不能放棄大家共同堅持的力量，就算再大的困難，仍要堅持改革，讓台灣有大發展，這也是為什麼她所率領的政府團隊這些年來打拚、推動各方面建設，「只要我們的國家夠強大，我們就不怕世界局勢的變化」。

羅瑞智則指出，過去一年，美、台在包括安全、經濟、商務及人民交往這四大支柱上，達成許多重要成就，明年將慶祝「台灣關係法」40年，美國在台協會期待更深化台美夥伴關係，他相信接下來將展現為什麼美國視台灣是印太區域重要且可信賴的夥伴，也是世界的良善力量。

黃敏境致詞除感謝僑胞對台灣一直以來的支持，也感謝美國國務卿蓬佩奧9日強調美國與民主台灣的堅定關係，他說，美台共享民主與自由的價值觀，也尊重人權及法治，台灣是母親，大家應感到驕傲，台灣像春天的花蕊是「又年輕又漂亮，不是又老又醜」。

吳新興談為何蔡總統領導的政府拒絕接受「九二共識」，因為中國不允許台灣在法理上及事實上是一個獨立的國家，中國想和台灣談判，但還沒談就已設好結論，想把台灣變成香港一樣的「一國兩制」，蔡政府兩年來不斷釋出善意，一再重申在不設前提下，願意和北京談，解決分歧與問題。

他強調，台灣有許多國家如美國的支持，在國際社會並不孤單，台灣也會持續捍衛自身民主自由的制度，堅定團結對抗中國的威脅與挑戰。（編輯：施燕飛）1071111