駐美處談口譯哥趙怡翔 上任一週充分融入團隊

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）駐美代表處今天發布聲明表示，政治組組長趙怡翔上任才一週，尚未安頓妥當就全力投入工作，發揮高度專業與敬業態度，且充分融入駐美代表處團隊，值得肯定。

對於以一等諮議身分出任對外名義為政治組組長的趙怡翔，新聞稿表示，這2天，外交部已經就趙怡翔的赴任完全符合相關人事規範作出充分說明，趙怡翔也在個人臉書誠摯表達他的心情故事。

駐美國台北經濟文化代表處代表高碩泰指出，以政治組組長名義對外的趙怡翔才上任一週，趙怡翔自己及眷屬還沒有安頓妥當，就全力投入工作，發揮高度的專業及敬業態度，而且充分融入駐美代表處團隊，值得肯定。

高碩泰也重申台美關係的關鍵性與不可替代性，對雙邊關係在各領域、各層級達到近年來的最佳狀態感到欣慰，美國行政部門及國會都一再強調台灣是重要夥伴，民主的成功故事及世界的一股良善力量，也提供了高度的支持，但需要更兢兢業業，繼續提升在價值理念、經貿、安全、國際參與、人道救援及區域和平穩定的合作。

新聞稿也提到台北市長柯文哲的訪美行程表示，如果行程確定，將隨時提供必要的協助。希望透過高層地方首長的交流訪問及市政考察觀摩，促進台美的往來。

關於立法委員訪美行程。新聞稿指出，由立委蕭美琴率領的跨黨派台美國會議員聯誼會一行7位至8位委員，預定在農曆春節後的2月中下旬蒞臨華府進行國會外交。

新聞稿指出，美國新一屆國會剛剛開議，加上今年適逢台灣關係法立法40週年的指標性階段，立委訪問團與美國聯邦參眾議院重要議員及行政部門、智庫團體與華府僑界的交流別具意義。目前因為美國聯邦機構局部關閉，相關的會晤安排尚無法確定，但駐美代表處仍將全力妥善接待。（編輯：陳永昌）1080113