鄭麗君留任 綠委鬆口氣藍委盼撇除意識型態

（中央社記者余祥台北13日電）準行政院長蘇貞昌布局內閣人事，文化部長鄭麗君決定留任。民進黨立委都表示鬆了一口氣，鄭過去已立下很多基礎，由她繼續推動最為合適；國民黨立委也肯定鄭的專業，但期待不要將意識型態帶入文化領域。

黨政人士今天表示，原本文化部長鄭麗君堅辭，蘇貞昌表示「勉為接受」，但今天第3度與鄭麗君透過電話懇談，肯定鄭麗君的政務推動，鄭麗君決定留任。

民進黨立委吳思瑤說，「太好了！心上一塊石頭落了地！」蘇院長還沒正式上任，就端出最棒的有感政策。這段時間看文化界盼鄭部長留任的奔走和呼籲，可見大家都很肯定鄭麗君推動的政策。

吳思瑤說，未來要推動的公共媒體法、文化內容策進院的設立等，新組織的創建、重大政策都在發展的關鍵時刻，而鄭麗君過去已經立下了良好的基礎，能由她繼續推展的非常好的事。

民進黨立委王定宇也說，鬆了一口氣，還好鄭麗君留任，鄭麗君在文化部表現深受肯定，是難能多得的部長，看得出來蘇貞昌有伯樂的眼，全力慰留。

民進黨立委鍾佳濱表示，過去3年文化部推動很多法案，在內閣中算是很積極的部會，鄭麗君願意留下，符合新內閣以最小變動的原則。

國民黨立委陳學聖指出，「鄭麗君留任是朝野衝突的繼續。」過去文化部推出的政策並未涉及到轉型正義，文化和藝術不分朝野，因此多有共識、少有爭議，但是未來涉及到公共媒體法、中正紀念堂的轉型正義等議題，朝野衝突將非常大。

國民黨立委林奕華表示，鄭麗君是內閣中支持度高的閣員，她的留任對蘇內閣來說，會有加分作用。林奕華肯定鄭麗君在文化專業，鄭麗君有理念和堅持，但期待她續任後，能廣納不同角度的意見，不要將政治跟文化有太多牽連，更要切記不要把自己的意識型態帶進文化領域。（編輯：蘇志宗）1080113